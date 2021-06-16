Однак ранні овочі можуть бути небезпечними через нітрати, надмір яких негативно позначається на здоров'ї людини. Адже при щоденному спживанні таких продуктів нітрати накопичуються в нашому організмі.

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Перед Днем свіжих овочів, який в Україні відзначають 16 червня, хочемо нагадати вам, як добирати плоди з якнайменшою кількістю нітратів і яким чином нейтралізовувати хімічні добрива, що накопичились у придбаних продуктах.

Чим небезпечні нітрати

Надлишок нітратів або ж нітратного азоту у продуктах може викликати загальне отруєння організму, порушення нормальної роботи кровоносної системи та шлунково-кишкового тракту.

Для маленьких дітей нітрати особливо небезпечні через недостатньо розвинену ферментативну систему. Окрім отруєння у них може розвинутися метгемоглобінемія – збільшення рівня гемоглобіну, що містить окислене залізо. Воно не здатне транспортувати кисень, через що в організмі виникає тотальна гіпоксія і порушення роботи центральної нервової системи.

Де накопичуються нітрати

В основному вони містяться в коренях, стеблах, ніжках і жилках листя , тобто там, де овочі товстіші і сховатися легше.

, тобто там, де овочі товстіші і сховатися легше. До прикладу, у буряках, редьці, ріпі, редисці місцем зупинки нітратів служать безпосередньо коренеплоди. Натомість морква накопичує шкідливу хімію переважно в серцевині.

Більша кількість нітратів завжди зосереджена в нижній частині коренеплоду , там, де розташовані корінці, а ось у бадиллі їх значно менше. А от у листових культурах, навпаки, велика частина нітратів скупчується у ніжках листя, дещо менше їх в жилках, і зовсім трохи у листовій пластинці.

, там, де розташовані корінці, а ось у бадиллі їх значно менше. А от у листових культурах, навпаки, велика частина нітратів скупчується у ніжках листя, дещо менше їх в жилках, і зовсім трохи у листовій пластинці. В огірках і кабачках вони збираються в шкірці і в місці прикріплення до гілочки. Ось чому шкірку і основу цих плодів краще зрізати.



Відрізайте місце, де найбільше накопичуються нітрати / Фото pexels

Де нітратів найменше

На вміст нітратного азоту суттєво впливає маса овоча. Наприклад, якщо взяти буряк, то найменше хімії міститься у коренеплодах вагою до 100 грамів. Відповідно, чим овоч крупніший, тим нітратів у ньому буде більше. Пам'ятайте: оптимальна маса моркви – 30 – 100 грамів, редьки – 300 – 400, огірків – 50 – 150 грамів.

Від чого залежить рівень нітратів

Є низка факторів, від яких залежить рівень нітратів в овочах. Зокрема:

від його кількості, що використовують при підгодівлі рослин;

від ґрунту місцевості, в якій вирощують овочі, адже у землі також містяться азотисті сполуки;

від кількості сонця, що потрапляє на них, бо при фотосинтезі рослина "утилізує" частину нітратів;

від часу доби, коли збирають врожай. До прикладу, у зібраних вранці буряках концентрація нітратів менша, ніж у тих, що зірвали о 16:00.

Як обирати менш нітратні овочі

Купуйте більш спілі овочі. Річ у тім, що в процесі вегетації рослина використовує хімічні елементи, зокрема й нітрати, які до моменту абсолютної стиглості плода повністю переходять до складу вітамінів та амінокислот.

Будьте обережними із зіпсованими овочами, адже їхнє середовище сприятливе для розвитку деяких видів бактерій, які мають здатність відновлювати нітрати.



Обирайте стиглі плоди / Фото pexels

Однак, на думку експертів, найбільш надійний спосіб не купити нітратну "бомбу" – питати у продавця дозвіл, виданий лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи. В експертному висновку повинні бути вказані:

номер лабораторії з назвою агропродовольчого ринку;

дата перевірки;

ПІБ підприємця або реалізатора;

зазначення місцевості, звідки прибула продукція;

види овочів, їхня кількість та вміст нітратів у них;

термін реалізації саме цієї партії.

Як знешкодити нітрати

Промийте овочі у проточній воді впродовж однієї хвилини.

Подальше бланшування може зменшити вміст нітратів в зелені на 40-60%, в коренеплодах – до 30%.

в зелені на 40-60%, в коренеплодах – до 30%. Знизити кількість хімії до 80% можна також під час варіння, тому що нітрати переходять до води. Зварені овочі слід вийняти з каструлі і не вживати відвари з них.

Добре до овочевих салатів додати лимонний сік : аскорбінова кислота руйнує молекули нітратів, перетворюючи їх на безпечні сполуки. Також варто дати салату настоятися, щоб стекла рідина, яку потім потрібно злити.

: аскорбінова кислота руйнує молекули нітратів, перетворюючи їх на безпечні сполуки. Також варто дати салату настоятися, щоб стекла рідина, яку потім потрібно злити. Не рекомендовано вимочувати овочі у воді. Така процедура призведе не лише до втрати нітратів, а й частини корисних речовин. Те саме стосується соляних ванн. Сіль, як гіпертонічна речовина, звісно, частково позбавить овочів від нітратів, однак вона також збільшить втрату вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.



Свіжі овочі потрібно промити під протічною водою / Фото pexels

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Ознаки нітратного отруєння

Якщо після вживання овочів, з’явилися біль у животі, кишкові кольки, блювота або пронос, це може бути отруєння нітратами. У такому випадку потрібно: