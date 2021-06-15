Нумо з’ясуємо, як потрібно заморожувати фрукти та ягоди. Ловіть секрети.

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Підготовка до заморожування

Виберіть ягоди, які повністю достигли, але не розлізлися. Віддайте перевагу цілим і твердим плодам, якщо ви маєте намір заморожувати їх цілими, а не м'ятими.



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Ще кілька порад

Пам'ятайте, що для кращого збереження поживних речовин заморожені ягоди варто кидати одразу в киплячу воду, не розморожуючи. Повторно поміщати плоди в морозилку категорично заборонено, тому відразу розділіть ласощі на порції.



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Найчастіше заморожують

З фруктів найчастіше заморожують яблука і груші, сливи й абрикоси. А з ягід – полуницю, суницю і вишню. Але візьміть на замітку, що чудово зберігають свої корисні властивості малина й ожина, чорниця і журавлина, виноград і смородина.



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Ретельно вимийте та висушіть

Фрукти ретельно миються в холодній воді, щоб змити всі пестициди, які можливо присутні на їх поверхні. Воду з фруктів треба увібрати паперовим рушником, через те, що при заморожуванні неосушених фруктів на них утвориться крижана кірка з води.



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Нарізаються тільки великі фрукти

Нарізаються в основному тільки великі фрукти, такі як яблука, дині, груші та абрикоси. Полуничку, вишню, смородину не ріжуть. Нарізані фрукти швидше заморожуються і займають менше місця при зберіганні.



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Правильне розміщення

Нарізані вимиті та обсушені фрукти розміщуються одним шаром на деку. Шматочки фруктів не повинні дотикатися, а то злипнуться. Потім поміщаються в морозильну камеру до повної їх заморозки.





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Замерзлі фрукти

Замерзлі фрукти потрібно перекласти в контейнер для подальшого їх зберігання. Повністю замерзлі фрукти можна зберігати в запечатаному пакеті. Хорошим помічником для замороження фруктів стане вакуумний пакет, оскільки при контакті фруктів з повітрям можлива поява стороннього запаху.



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