Ну, це якщо не знати 5 простих секретів. Ми дібрали для вас найкращі способи, як зняти тоненьку шкірку з моледеньких бульб без зайвого клопоту.

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Спеціальні рукавички

Молоду бульбу перед чисткою ретельно помийте під струменем води, щоб повністю змити з них залишки землі. Одягніть на руки спеціальні господарські рукавички з грубого матеріалу. Добре потріть кожну картоплину. При такому способі шкірка відокремиться практично відразу ж, а вода змиє її.



Лише рукавички та картопля буде почищена / Фото pinterest

Замочування у воді

Залийте бульбу холодною водою і залиште постояти деякий час, обов'язково накривши місткість кришкою. Потім потрясіть посуд, після чого злийте всю воду. За потреби повторіть процедуру кілька разів, поки вода не стане чистою.

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Губка для миття посуду

Використовувати слід її жорстку сторону. Картоплину треба тримати під струменем води. Вона буде змивати бруд зі шкіркою, а також сприятиме її відшаруванню.



Губкою можна мити не тільки посуд, а ще й чистити картоплю / Фото pinterest

Окріп і холодна вода

Спершу занурте її ненадовго в окріп, після чого одразу ж опустіть в крижану воду. За потреби потріть бульби одна об одну.

За допомогою солі

Молоду картоплю добре помийте. Візьміть щільний поліетиленовий пакет, насипте в нього сіль і додайте картоплю. Добре потріть, щоб шкірка відокремилася від бульб, а потім помийте картоплю під проточною водою.



Шкірка у молодої картоплі дуже тонка / Фото pinterest