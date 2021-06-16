Однако ранние овощи могут таить в себе опасность из-за нитратов, избыток которых негативно сказывается на здоровье человека. Ведь при ежедневном употреблении таких продуктов нитраты накапливаются в нашем организме.

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Накануне Дня свежих овощей, который в Украине отмечают 16 июня, хотим напомнить вам, как выбирать плоды с наименьшим количеством нитратов и каким образом нейтрализовывать химические удобрения, накопившиеся в приобретенных продуктах.

Чем опасны нитраты

Избыток нитратов или же нитратного азота в продуктах может вызвать общее отравление организма, нарушение нормальной работы кровеносной системы и желудочно-кишечного тракта.

Для маленьких детей нитраты особенно опасны из-за недостаточно развитой ферментативной системы. Кроме отравления у них может развиться метгемоглобинемия – увеличение уровня гемоглобина, содержащего окисленное железо. Оно не способно транспортировать кислород, из-за чего в организме возникает тотальная гипоксия и нарушение работы центральной нервной системы.

Где накапливаются нитраты

В основном они содержатся в корнях, стеблях, ножках и жилках листьев , то есть там, где овощи толще и спрятаться легче.

, то есть там, где овощи толще и спрятаться легче. К примеру, в свекле, редьке, репе, редисе местом остановки нитратов служат непосредственно корнеплоды. А вот морковь накапливает вредную химию преимущественно в сердцевине.

Большее количество нитратов всегда сосредоточено в нижней части корнеплода , там, где расположены корешки, а вот в ботве их значительно меньше. В листовых же культурах, наоборот, большая часть нитратов скапливается в ножках листьев, несколько меньше их в жилках, и совсем немного в листовой пластинке.

, там, где расположены корешки, а вот в ботве их значительно меньше. В листовых же культурах, наоборот, большая часть нитратов скапливается в ножках листьев, несколько меньше их в жилках, и совсем немного в листовой пластинке. В огурцах и кабачках они собираются в кожуре и в месте прикрепления к веточке. Вот почему кожуру и основу этих плодов лучше срезать.



Отрезайте место, где больше всего накапливаются нитраты / Фото pexels

Где нитратов меньше всего

На содержание нитратного азота существенно влияет масса овоща. Например, если взять свеклу, то меньше всего химии содержится в корнеплодах весом до 100 граммов. Соответственно, чем овощ крупнее, тем нитратов в нем будет больше. Помните: оптимальная масса моркови – 30 – 100 граммов, редьки – 300 – 400, огурцов – 50 – 150 граммов.

От чего зависит уровень нитратов

Есть ряд факторов, от которых зависит уровень нитратов в овощах. Отдельно:

от его количества, которое используют при подкормке растений;

от почвы местности, в которой выращивают овощи, так как в земле тоже содержатся азотистые соединения;

от количества солнца, попадающего на них, потому что при фотосинтезе растение "утилизирует" часть нитратов;

от времени суток, когда собирают урожай. К примеру, в собранной утром свекле концентрация нитратов меньше, чем в той, которую сорвали в 16:00.

Как выбирать менее нитратные овощи

Покупайте более спелые овощи. Дело в том, что в процессе вегетации растение использует химические элементы, в том числе и нитраты, которые к моменту абсолютной спелости плода полностью переходят в состав витаминов и аминокислот.

Будьте осторожны с испорченными овощами, так как их среда благоприятна для развития некоторых видов бактерий, которые обладают способностью восстанавливать нитраты.



Выбирайте спелые плоды / Фото pexels

Однако, по мнению экспертов, наиболее надежный способ не купить нитратную "бомбу" – спрашивать у продавца разрешение, выданное лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. В экспертном заключении должны быть указаны:

номер лаборатории с названием агропродовольственного рынка;

дата проверки;

ФИО предпринимателя или реализатора;

указание местности, откуда прибыла продукция;

виды овощей, их количество и содержание нитратов в них;

срок реализации именно этой партии.

Как обезвредить нитраты

Промойте овощи в проточной воде в течение одной минуты.

Дальнейшее бланширование может уменьшить содержание нитратов в зелени на 40 – 60%, в корнеплодах – до 30%.

в зелени на 40 – 60%, в корнеплодах – до 30%. Снизить количество химии до 80% можно также во время варки , потому что нитраты переходят в воду. Сваренные овощи следует вынуть из кастрюли и не употреблять отвары из них.

, потому что нитраты переходят в воду. Сваренные овощи следует вынуть из кастрюли и не употреблять отвары из них. Хорошо в овощные салаты добавлять лимонный сок : аскорбиновая кислота разрушает молекулы нитратов, превращая их в безопасные соединения. Также стоит дать салату настояться, чтобы стекла жидкость, которую потом нужно слить.

: аскорбиновая кислота разрушает молекулы нитратов, превращая их в безопасные соединения. Также стоит дать салату настояться, чтобы стекла жидкость, которую потом нужно слить. Не рекомендуется вымачивать овощи в воде. Такая процедура приведет к потере не только нитратов, но и части полезных веществ. То же самое касается соляных ванн. Соль, как гипертоническое вещество, конечно, частично избавит овощей от нитратов, однако она также увеличит потерю витаминов, минералов и других полезных веществ.



Свежие овощи нужно промыть под проточной водой / Фото pexels

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Признаки нитратного отравления

Если после употребления овощей, появились боль в животе, кишечные колики, рвота или понос, это может быть отравление нитратами. В таком случае нужно: