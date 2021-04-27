Як обрати найшвидшу чергу в супермаркеті: 5 актуальних порад

Перед святами в усіх супермаркетах шикуються шалені (і скажені) черги до кас. Дехто в таких випадках не витримує і йде з магазину, але більшість покупців стають у чергу й зціпивши зуби чекають, коли нарешті зможуть розплатитися.

У таких ситуаціях єдине правильне рішення – обрати найшвидшу чергу. А для цього потрібно знати деякі хитрощі.

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1. Ставайте в чергу за людиною, у якої повний кошик

Спочатку це вважається парадоксом. Але значно швидше черга дійде до вас тоді, коли ви станете за однією людиною з наповненим кошиком, ніж за п'ятьма покупцями з двома-трьома товарами.

Не бійтеся покупців з наповненими кошиками / Фото Istockphoto

2. Повертайте ліворуч

У середньому в касира 41 секунда витрачається суто на привітання, прохання надати картку, прощання тощо. Ще по 3 секунди витрачається на сканування одного товару. Математика зовсім нескладна, тому ви завдяки цьому зможете обирати оптимальну чергу.

Більшість людей правші, тому обираючи касу, підсвідомо віддають перевагу тим варіантам, які праворуч. Якщо ви хочете стати у меншу чергу, дуже велика ймовірність, що ліворуч покупців буде менше.

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3. Звертайте увагу на касирів

Коли йдете на касу, звертайте увагу не лише на чергу, а й на касира. Якщо він проворний та швидкий, обирайте саме цю касу. Якщо касир багато коментує, повільно виконує роботу, – уникайте черги до нього.

Перш ніж стати у чергу, зверніть увагу на швидкість касира / Фото Crystals

4. Проаналізуйте покупців

Важлива не лише кількість покупців до певної каси. Важливо звернути увагу на склад їхніх кошиків, а також вік покупців. Старші люди, як правило, менш проворні, тому процес обслуговування їх на касі може сповільнитися.

5. Пришвидшіть обслуговування

Щоб касир швидше зробив свою роботу – допоможіть йому в цьому. Викладіть товари штрихкодом до касира, а одяг попередньо зніміть із вішаків.

Пришвидшуйте роботу, допомагаючи касирові / Фото Sitioandino