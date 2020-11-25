Якщо ви не є прихильником покупки їжі онлайн, то це означає, що мінімум двічі-тричі на тиждень ви відвідуєте магазин. В умовах пандемії це не лише небезпечно, а й складно. Іноді доводиться довго стояти в черзі, відвідувати магазин у незручний час або, будучи зовсім виснаженим після роботи, бігти по сіль.

Ідеї 24 зібрали поради, завдяки яким у вас на кухні завжди буде запас необхідних продуктів. Це допоможе вам рідше відвідувати магазини.

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1. Продукти з комори

Якщо ви подбали про те, щоб у вашій коморі був хороший запас різних продуктів – чудово. Але не поспішайте звідти одразу щось брати. У випадку, якщо продукт не настільки потрібний, внесіть його у список для наступної покупки. Однак, якщо вам вкрай щось знадобилося на наступний день після відвідування магазину – візьміть цей продукт із запасів. Під час наступної покупки обов'язково придбайте те, що взяли з комори.

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2. Готуйте із "забутих" продуктів

З моменту минулої покупки пройшло багато днів і ви вже не знаєте, що та з чого приготувати? Не поспішайте одразу в магазин. Краще увімкніть свою фантазію, трішки почитайте рецепти страв і приготуйте щось із "забутих" продуктів, які вже давно "перекидаються" в холодильнику чи на поличці.

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3. Меню

Незапланована поїздка в магазин призводить до спонтанних покупок. Придбавши навіть те, що вам не зовсім потрібно, ви потім можете його викинути. Саме тому намагайтеся хоча б приблизно розуміти, що готуватимете впродовж наступного тижня. За бажанням взагалі можете скласти меню і придбати те, що вам точно знадобиться за відповідним списком.

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4. Товари, які не псуються

Під час поїздки в магазин ви повинні приблизно розраховувати і купувати 2/3 товарів, які не псуються тривалий час. Їх можна брати із запасом. Натомість фрукти, молочні та м'ясні вироби мають короткий термін придатності. Їхнє вживання не потрібно відкладати.

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5. Заморожування продуктів

Не відмовляйтеся від морозильної камери. Придбавши овочі, сире м'ясо або фрукти, ви можете їх розділити на дві частини: для термінового вживання і для заморозки. Як варіант, можете купувати уже заморожені продукти. Наприклад, суміш овочів, напівфабрикати, рибу тощо.

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6. Експериментуйте з програмами для харчування

Існують різні програми для економії продуктів, для створення меню (залежно від смакових вподобань), для приготування "бюджетних" страв з декількох доступних інгредієнтів тощо. Усе це є в доступі, тому замість того, щоб витрачати час на перемотування стрічки в соцмережах, ви можете почитати щось корисне і надихнутися цим.

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