У таких ситуаціях єдине правильне рішення – обрати найшвидшу чергу. А для цього потрібно знати деякі хитрощі.

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1. Ставайте в чергу за людиною, у якої повний кошик

Спочатку це вважається парадоксом. Але значно швидше черга дійде до вас тоді, коли ви станете за однією людиною з наповненим кошиком, ніж за п'ятьма покупцями з двома-трьома товарами.

У середньому в касира 41 секунда витрачається суто на привітання, прохання надати картку, прощання тощо. Ще по 3 секунди витрачається на сканування одного товару. Математика зовсім нескладна, тому ви завдяки цьому зможете обирати оптимальну чергу.

Не бійтеся покупців з наповненими кошиками / Фото Istockphoto

2. Повертайте ліворуч

Більшість людей правші, тому обираючи касу, підсвідомо віддають перевагу тим варіантам, які праворуч. Якщо ви хочете стати у меншу чергу, дуже велика ймовірність, що ліворуч покупців буде менше.

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3. Звертайте увагу на касирів

Коли йдете на касу, звертайте увагу не лише на чергу, а й на касира. Якщо він проворний та швидкий, обирайте саме цю касу. Якщо касир багато коментує, повільно виконує роботу, – уникайте черги до нього.

Перш ніж стати у чергу, зверніть увагу на швидкість касира / Фото Crystals

4. Проаналізуйте покупців

Важлива не лише кількість покупців до певної каси. Важливо звернути увагу на склад їхніх кошиків, а також вік покупців. Старші люди, як правило, менш проворні, тому процес обслуговування їх на касі може сповільнитися.

5. Пришвидшіть обслуговування

Щоб касир швидше зробив свою роботу – допоможіть йому в цьому. Викладіть товари штрихкодом до касира, а одяг попередньо зніміть із вішаків.

Пришвидшуйте роботу, допомагаючи касирові / Фото Sitioandino