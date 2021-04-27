В таких ситуациях единственно верное решение – выбрать самую быструю очередь. А для этого нужно знать некоторые хитрости.
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1. Становитесь в очередь за человеком, у которого полная корзина
Сначала это покажется парадоксом. Но значительно быстрее очередь дойдет до вас тогда, когда вы станете за одним человеком с наполненной корзиной, чем за 5 покупателями с двумя-тремя товарами.
Не бойтесь покупателей с наполненными корзинами / Фото Istockphoto
2. Поворачивайте налево
Большинство людей правши, поэтому выбирая кассу, подсознательно отдают предпочтение тем вариантам, которые справа. Если вы хотите стать в меньшую очередь, очень большая вероятность, что слева покупателей будет меньше.
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3. Обратите внимание на кассиров
Когда идете на кассу, обращайте внимание не только на очередь, но и на кассира. Если он проворный и быстрый, выбирайте именно эту кассу. Если кассир много комментирует, медленно выполняет работу, – избегайте очереди к нему.
Прежде чем стать в очередь, обратите внимание на скорость кассира / Фото Crystals
4. Проанализируйте покупателей
Важно не только количество покупателей к определенной кассе. Важно обратить внимание на состав их корзин, а также возраст покупателей. Пожилые люди, как правило, менее проворные, поэтому процесс их обслуживания на кассе может замедлиться.
5. Ускорьте обслуживание
Чтобы кассир быстрее выполнил свою работу – помогите ему в этом. Выложите товары штрихкодом к кассиру, а одежду предварительно снимите с вешалок.
Ускоряет работу, помогая кассиру / Фото Sitioandino