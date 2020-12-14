Цього року святкові покупки будуть відбуватися дещо інакше, ніж зазвичай. Коронавірус вніс свої корективи, які вплинули і на продавців, і на покупців. Саме тому багато сімей змушені економити та підлаштовуватися під роботу торговців.

Ідеї 24 підготували для вас 8 універсальних порад, завдяки яким ви зможете купувати найкращі подарунки для рідних, не витрачаючи при цьому шалених коштів.

1. Купуйте заздалегідь

Для того, щоб не витрачати зайві кошти, обов'язково подбайте про подарунки для рідних заздалегідь. Ціни на товари в такому випадку можуть бути нижчими. Окрім цього, ви матимете можливість порівняти асортимент і цінову політику у різних продавців.

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2. Порівнюйте

До покупки подарунка потрібно підготуватися. Для цього "проюзайте" увесь інтернет і знайдіть товари, які найбільше підходять рідним. Порівнюйте якості, характеристики та, звісно, ціни. Віднайдіть найкращий магазин і впродовж декількох днів слідкуйте за цінами. З побаченого робіть висновки й купуйте подарунки у найвигідніший час.

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3. Оплата частинами

Якщо у вас багато рідних, близьких та друзів і ви хочете усіх порадувати сюрпризом – подумайте про оплату за подарунки частинами. Зараз багато компаній пропонують розстрочку з мінімальними відсотками або взагалі без них. Не всі місяці такі фінансово затратні, як грудень та січень. Тому ви сміливо можете "розтягнути" оплату за подарунки на три чи навіть більше місяці.

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4. Безкоштовна доставка

Для тих, хто планує робити покупки онлайн є можливість заощадити на доставці. Це стосується магазинів, у яких ви здійснюєте покупки не вперше. Для цього варто встановити додатки відповідних компаній на свій смартфон. Часто, використовуючи такі додатки, можна отримати знижки на покупку чи навіть "зловити" безкоштовну доставку.

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5. "Затягувати пояс"

Ми настільки любимо своїх рідних, що обираючи подарунок дивимось на найкращі товари і завжди боїмося економити. Це не зовсім правильно. Не варто купувати дорогий подарунок, а потім відмовляти собі в покупці товарів для забезпечення основних потреб.

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6. Список подарунків

Не робіть спонтанних покупок. Обов'язково заздалегідь подумайте про те, що краще подарувати рідним. Складіть список подарунків і таким чином ви убережете себе від безглуздих покупок.

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7. Подарунки своїми руками

Якщо фінансово не можете дозволити собі покупку подарунків для рідних – порадуйте їх сюрпризами, приготовленими своїми руками. Ні, це не банально. Ні, вас не вважатимуть скнарою. Вам просто потрібно докласти максимум зусиль для створення такого подарунка. Це можуть бути святкові набори фруктів чи солодощів, красиві їстівні букети, оригінальні бокси, аромасвічки, новорічні прикраси, в'язаний одяг тощо.

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8. Бажані подарунки

Для того, щоб уникнути незручних ситуацій із вибраним подарунком – прямо запитайте у рідних, що вони хотіли б отримати. Так ви зекономите свій час на виборі подарунка і купите те, що точно хотіли б ваші рідні.

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