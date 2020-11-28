Как выбрать локацию для фото: лучшие идеи для Instagram
В активных пользователей инстаграма периодически возникает проблема с выбором места для фотосессии. Казалось бы, можно выбрать что-нибудь, но все не так просто. Природа, освещения, а также мелкие вещи делают картинку комплексной.
Идеи 24 сформулировали для вас несколько полезных советов, которые помогут выбрать локацию для фотосессии. За вами остается малое – найти фотографа, а потом красиво ему позировать.
Читайте также: Классные идеи для селфи в Instagram, которые вам точно понравятся
Прежде чем собраться на фотосессию, обязательно нужно определиться, где именно вы хотели бы сделать яркие кадры:
- в домашних условиях;
- на улице;
- в фотостудии.
Фото pinterest
Фото в домашних условиях
Если вы хотите сделать удачные фото в домашних условиях, то обязательно заблаговременно позаботьтесь об освещении. Также продумайте композицию фотографии, макияж и образ в целом.
Фото pinterest
Идей для фото в домашних условиях может быть множество. Сначала выберите, в какой именно комнате будете делать фото, а потом экспериментируйте, показывайте разные эмоции, меняйте образы.
Кухня
Спальня
Ванная
Балкон
Интересно: Как правильно позировать для фото: секреты и правила удачных кадров
На улице
Такие фотосессии могут быть непредусмотрительные, ведь удачный кадр зависит не только от вас. Может быть плохое освещение, испортиться погода и тому подобное.
Для фото на улице стоит экспериментировать с позами и местом. Фото могут быть на фоне зданий, забора, природы, на лестнице, в парке, у водоема и тому подобное. Находите красивые места, а потом "играйте" с эмоциями.
Для того, чтобы выбрать место для фотосессии на улице, нужно взвесить все "за" и "против".
- Принимайте во внимание стиль вашей инстаграм-страницы. Дизайн, преобладающие оттенки, а также фон – все это формирует комплексно ваш инстаграмний профиль.
- Все фото должны быть в одном стиле. Это значит, что их нужно делать на фоне похожих зданий, музеев, колонн и т. д. Использовать похожие или одинаковые фильтры.
- Найдите свою локацию в Instagram и посмотрите другие фото. Возможно, они вас вдохновят.
- Будьте внимательны к деталям. Иногда мы вовсе не замечаем мелких деталей, которые могут помочь нам сделать удачный кадр.
В фотостудии
Для таких фото нужен фотограф и визажист. Тогда кадры будут максимально удачными. В зависимости от времени года, события, вашего настроения, тематика фотосессии может быть любой.
Поделиться новостью