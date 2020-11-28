В активных пользователей инстаграма периодически возникает проблема с выбором места для фотосессии. Казалось бы, можно выбрать что-нибудь, но все не так просто. Природа, освещения, а также мелкие вещи делают картинку комплексной.

Идеи 24 сформулировали для вас несколько полезных советов, которые помогут выбрать локацию для фотосессии. За вами остается малое – найти фотографа, а потом красиво ему позировать.

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Прежде чем собраться на фотосессию, обязательно нужно определиться, где именно вы хотели бы сделать яркие кадры:

в домашних условиях;

на улице;

в фотостудии.

Фото pinterest

Фото в домашних условиях

Если вы хотите сделать удачные фото в домашних условиях, то обязательно заблаговременно позаботьтесь об освещении. Также продумайте композицию фотографии, макияж и образ в целом.

Фото pinterest

Идей для фото в домашних условиях может быть множество. Сначала выберите, в какой именно комнате будете делать фото, а потом экспериментируйте, показывайте разные эмоции, меняйте образы.

Кухня

Фото pinterest

Спальня

Фото pinterest

Ванная

Фото pinterest

Балкон

Фото pinterest

Кроме этого, вы можете делать акцент не только на месте расположения, но и на мелких деталях. Например, это может быть книга, кофе, фрукты, цветы, блюда и тому подобное.

Фото pinterest

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На улице

Такие фотосессии могут быть непредусмотрительные, ведь удачный кадр зависит не только от вас. Может быть плохое освещение, испортиться погода и тому подобное.

Для фото на улице стоит экспериментировать с позами и местом. Фото могут быть на фоне зданий, забора, природы, на лестнице, в парке, у водоема и тому подобное. Находите красивые места, а потом "играйте" с эмоциями.

Фото pinterest

Для того, чтобы выбрать место для фотосессии на улице, нужно взвесить все "за" и "против".

Принимайте во внимание стиль вашей инстаграм-страницы. Дизайн, преобладающие оттенки, а также фон – все это формирует комплексно ваш инстаграмний профиль. Все фото должны быть в одном стиле. Это значит, что их нужно делать на фоне похожих зданий, музеев, колонн и т. д. Использовать похожие или одинаковые фильтры. Найдите свою локацию в Instagram и посмотрите другие фото. Возможно, они вас вдохновят. Будьте внимательны к деталям. Иногда мы вовсе не замечаем мелких деталей, которые могут помочь нам сделать удачный кадр.

В фотостудии

Для таких фото нужен фотограф и визажист. Тогда кадры будут максимально удачными. В зависимости от времени года, события, вашего настроения, тематика фотосессии может быть любой.

Фото pinterest