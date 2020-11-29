Навіть під час карантину ми періодично їздимо на роботу, у відрядження чи до рідних. Для декого така поїздка може стати справжнім випробуванням, особливо, якщо потрібно їхати не один десяток кілометрів.

Ідеї 24 підготували для вас 10 способів, які допоможуть провести час в дорозі весело та швидко. Будьте певні, ви знайдете і для себе хороший варіант, завдяки якому поїздка "пролетить", як одна мить.

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1. Читання

Не варто брати в дорогу багато книг чи журналів. Просто візьміть те, що вам по-справжньому цікаве. Захопившись цікавим сюжетом, ви навіть не помітите, як опинитесь на місці прибуття.

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2. Ребуси або кросворди

"Дідівський" спосіб витратити час з користю. Якщо ви не є прихильником класичних паперових головоломок, завантажте спеціальні додатки на свій смартфон.

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3. Музика

Слухаючи музику, ви зможете розслабитися, помріяти, розпланувати свій час. Тут важливі два фактори. По-перше, слухайте музику в навушниках, щоб не заважати оточуючим. По-друге, підберіть вдалі мелодії, щоб ви не заснули і таки потрапили в потрібне місце.

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4. Смартфон

Можливостей у вашому смартфоні багато. Ви можете грати в ігри, переглядати новини в соцмережах, читати цікаві історії тощо. Але це за умови, якщо у вас є інтернет. Інакше потрібно завчасно завантажити собі ті додатки, які вам точно знадобляться.

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5. Перегляд фільмів

Переглядати фільм можна на вашому смартфоні. Особливо класно, якщо у вас із собою є ноутбук. Проте, знову ж таки, мережа може періодично зникати будь-де, тому завчасно завантажте потрібні кінострічки на будь-який пристрій.

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6. Мови

Якщо ви відправляєтеся за кордон, мабуть, саме час почати вивчати мову, якою вам, ймовірно, доведеться розмовляти.

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7. Сон

Не всі в дорозі можуть спати. Але якщо ви виснажені і не знаєте, чим зайнятися, спробуйте заснути.

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8. Ігри з іншими пасажирами

Якщо ви запланували поїздку з друзями, то в дорозі можете пограти в будь-які ігри. Починаючи від гри в "Алфавіт" і закінчуючи "Крокодилом".

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9. Малюнок

Якщо ви любите малювати, чому б не взяти з собою аркуші паперу і олівці? Як варіант, також можна брати антистресову розмальовку.

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10. Фотографії

Якщо ви подорожуєте у новій країні, то можете привідчинити вікно і робити різні фото. Окрім цього, красиві кадри можуть вийти і через зачинене вікно. Спробуйте, поекспериментуйте і, можливо, у вас вийдуть фантастичні фотозображення.

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