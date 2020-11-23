Іноді, споглядаючи навіть незначний безлад, ми маємо несвідоме бажання все прибрати або удосконалити. Це один із наших вроджених "талантів". Не варто цього боятися або цим пишатися. Сприймайте все просто і при можливості цим користуйтеся.

Ідеї 24 зібрали для вас фото речей, які змінилися до невпізнанності. Можливо, це вас надихне і ви також матимете варіанти для вдосконалення якихось речей у своїй квартирі. Читайте також: Як швидко та недорого оновити інтер'єр: 7 простих ідей 1. Познанський імператорський замок Фото imgur 2. Кухонний умивальник Фото scrolldrop 3. Прекрасне перевтілення занедбаної "задньої" частини двору в літню терасу Фото inet.detik 4. Помита плитка Прибиральник вирішив порадувати мешканців навколишніх будинків і, миючи плитку за певним порядком, створив картинку кота. Хіба не миле зображення? Фото reddit 5. Шліфування паркану Паркан потребував реставрації, але господар не встиг завершити навіть процес шліфування. Мабуть, варто все залишити на такому етапі. Фото magazin.pluska.sk 6. Перетворення занедбаних східців на вишукану деталь екстер'єру Фото upcoming 7. Домашній спортивний майданчик все ж потрібно періодично чистити Фото petmaya 8. Іноді прибирання повністю змінює все, що нас щоденно оточує Фото min.news 9. У це важко повірити, але це один і той самий трактор Фото reddit 10. Мабуть, власник навіть і не знав, що в нього у дворі покладена сіра плитка Фото vsyako 11. Трохи терпіння, небагато зусиль, нові рослини в горщиках і вуаля – доріжка до вашого будинку виглядає вражаюче. Фото tanlol 12. Прилад для миття під високим тиском творить чудеса Фото magazin.pluska 13. Білий паркан швидко забруднюється, а коли ви не маєте часу на миття, то іноді навіть забуваєте справжній колір вашої огорожі Фото boredpanda 14. Мабуть, такий паркан не очищали впродовж 10 років Фото zhumor.webnoviny.sk 15. Рибальські сіті виглядають, наче стильний ремінь чи незвичний аксесуар Фото emina.hu 16. 2 крісла з однієї колекції. Помітна різниця? Фото spaly.net До теми: 13 крутих лайфхаків, які максимально спростять ваш побут 17. Від реставрації паркану може залежати вигляд подвір'я загалом Фото boredpanda 18. Перш ніж викидати старі речі, спробуйте їх відреставрувати. Може вийти щось вишукане та привабливе. Фото pinterest 19. Як вам така реставрація балкону? Фото klikabol 20. Друге "життя" садових стільців Фото onedio 21. Відполірована металева сумочка Фото biacaip 22. Мабуть, власники навіть не знали, що їхній килим має візерунки Фото boredpanda 23. Ідеально почищена ванна. Таке вдається не кожному. Фото batona 24. Відполірована дідова бритва. Це просто фантастичне перевтілення! Фото pinterest 25. Невже мотузки гамака можна настільки відчистити? Фото onedio 26. Багато хто таку сковорідку викинув би без вагань Фото elegimaldia 27. Мийте періодично свій чайник Фото x4t.com.br 28. Як вам таке перевтілення кімнати? Фото brightside.me 29. Одна відреставрована стіна будівлі в Будапешті Фото onedio 30. Ідеально чиста духовка. Виглядає, наче нова. Фото brightside