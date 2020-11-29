Даже во время карантина мы периодически ездим на работу, в командировку или к родным. Для некоторых такая поездка может стать настоящим испытанием, особенно, если нужно ехать не один десяток километров.

Идеи 24 подготовили для вас 10 способов, которые помогут провести время в дороге весело и быстро. Будьте уверены, вы найдете и для себя хороший вариант, благодаря которому поездка "пролетит", как одно мгновение.

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1. Чтение

Не стоит брать в дорогу много книг или журналов. Просто возьмите то, что вам по-настоящему интересное. Увлекшись интересным сюжетом, вы даже не заметите, как окажетесь на месте прибытия.

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2. Ребусы или кроссворды

"Дедовский" способ потратить время с пользой. Если вы не являетесь сторонником классических бумажных головоломок, загрузите специальные приложения на свой смартфон.

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3. Музыка

Слушая музыку, вы сможете расслабиться, помечтать, распланировать свое время. Здесь важны два фактора. Во-первых, слушайте музыку в наушниках, чтобы не мешать посторонним. Во-вторых, подберите удачные мелодии, чтобы вы не уснули и таки попали в нужное место.

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4. Смартфон

Возможностей в вашем смартфоне много. Вы можете играть в игры, просматривать новости в соцсетях, читать интересные истории и тому подобное. Но это при условии, если у вас есть интернет. Иначе нужно заранее загрузить себе те приложения, которые вам точно понадобятся.

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5. Просмотр фильмов

Просматривать фильм можно на вашем смартфоне. Особенно классно, если у вас с собой есть ноутбук. Однако, опять же, сеть может периодически исчезать, поэтому заранее загрузите нужные фильмы на любое устройство.

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6. Языки

Если вы отправляетесь за границу, пожалуй, самое время начать изучать язык, на котором вам, вероятно, придется разговаривать.

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7. Сон

Не все в дороге могут спать. Но если вы истощены и не знаете, чем заняться, попробуйте заснуть.

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8. Игры с другими пассажирами

Если вы запланировали поездку с друзьями, то в дороге можно поиграть в любые игры. Начиная от игры в "Алфавит" и заканчивая "Крокодилом".

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9. Рисунок

Если вы любите рисовать, почему бы не взять с собой листы бумаги и карандаши? Как вариант, можно брать антистрессовою раскраску.

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10. Фотографии

Если вы путешествуете в новой стране, то можете приоткрыть окно и делать различные фото. Кроме этого, красивые кадры могут выйти и через закрытое окно. Попробуйте, поэкспериментируйте и, возможно, у вас получатся фантастические фотоизображения.

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