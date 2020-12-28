Подарки на Новый год – это всегда приятные эмоции и улыбки. Особенно, если они красиво упакованы. Однако после распаковки остаются разнообразные ленты, декоративные элементы и оберточная бумага, которые отправляются в мусорник. Большинство этих выброшенных вещей не перерабатываются.

Поэтому Идеи 24 подготовили для вас 7 простых экоидей для упаковки сюрпризов родным.

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Лучшая упаковка – это ее отсутствие. Особенно, если вы приобрели книгу, шарф, аромасвечи и тому подобное. Вещи сами по себе красивые и привлекательные. Они априори не нуждаются в дополнительных декоративных элементах.

Бумага для выпечки

Если вы все-таки решили упаковать подарок, можете использовать пергаментную бумагу. Она выглядит минималистично, но стильно. По желанию можете написать красивое пожелание, нарисовать рисунок или украсить специями, сухими цветами, ветками елки и тому подобное.

Фото goodhouse

Кухонные полотенца

У каждой хозяйки в шкафу точно найдется хотя бы одно новое кухонное полотенце. Упаковав подарок в него, получатель будет иметь аж два сюрприза. Следовательно, такой вариант упаковки и красивый, и практичный, и экологический.

Фото roomester

Баночки

Универсальная вещь, в которой можно подарить печенье, сладости, сертификат или любые небольшие подарки. Главное, включить фантазию, поискать примеры и все это делать в хорошем настроении и с любовью.

Фото ekaterina-alexeeva

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Экосумки или экоторбочки

Такая упаковка – это дополнительный подарок к главному сюрпризу. Поэтому обязательно выбирайте что-то оригинальное, креативное и стильное.

Фото lovefromsanta

Платки

Любой подарок можно упаковывать в платок с интересным принтом. Особенно стоит обратить внимание на платки-фуросики. То есть те, которые предназначены для переноски вещей.

Фото roomester

Коробка

Это универсальная вещь, которая точно рано или поздно пригодится в быту. Лучше, конечно, выбирать металлическую коробку, но и картонные можно использовать во многих случаях.

Фото fr.dhgate

Для декора упаковки можно использовать ветки елки, шишки, сладости, каштаны, деревянные фигурки, сухоцветы и листья и тому подобное. Фантазируйте, экспериментируйте и делайте все в хорошем праздничном настроении.