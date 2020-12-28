Как упаковать подарок на Новый год и не навредить природе: 7 простых экоидей
Подарки на Новый год – это всегда приятные эмоции и улыбки. Особенно, если они красиво упакованы. Однако после распаковки остаются разнообразные ленты, декоративные элементы и оберточная бумага, которые отправляются в мусорник. Большинство этих выброшенных вещей не перерабатываются.
Поэтому Идеи 24 подготовили для вас 7 простых экоидей для упаковки сюрпризов родным.
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Лучшая упаковка – это ее отсутствие. Особенно, если вы приобрели книгу, шарф, аромасвечи и тому подобное. Вещи сами по себе красивые и привлекательные. Они априори не нуждаются в дополнительных декоративных элементах.
Бумага для выпечки
Если вы все-таки решили упаковать подарок, можете использовать пергаментную бумагу. Она выглядит минималистично, но стильно. По желанию можете написать красивое пожелание, нарисовать рисунок или украсить специями, сухими цветами, ветками елки и тому подобное.
Фото goodhouse
Кухонные полотенца
У каждой хозяйки в шкафу точно найдется хотя бы одно новое кухонное полотенце. Упаковав подарок в него, получатель будет иметь аж два сюрприза. Следовательно, такой вариант упаковки и красивый, и практичный, и экологический.
Фото roomester
Баночки
Универсальная вещь, в которой можно подарить печенье, сладости, сертификат или любые небольшие подарки. Главное, включить фантазию, поискать примеры и все это делать в хорошем настроении и с любовью.
Фото ekaterina-alexeeva
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Экосумки или экоторбочки
Такая упаковка – это дополнительный подарок к главному сюрпризу. Поэтому обязательно выбирайте что-то оригинальное, креативное и стильное.
Фото lovefromsanta
Платки
Любой подарок можно упаковывать в платок с интересным принтом. Особенно стоит обратить внимание на платки-фуросики. То есть те, которые предназначены для переноски вещей.
Фото roomester
Коробка
Это универсальная вещь, которая точно рано или поздно пригодится в быту. Лучше, конечно, выбирать металлическую коробку, но и картонные можно использовать во многих случаях.
Фото fr.dhgate
Для декора упаковки можно использовать ветки елки, шишки, сладости, каштаны, деревянные фигурки, сухоцветы и листья и тому подобное. Фантазируйте, экспериментируйте и делайте все в хорошем праздничном настроении.
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