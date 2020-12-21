Як оригінально подарувати мандарини: 10 незвичайних ідей
Мандарини – це фрукти, які допомагають створити святковий настрій, наповнити оселю приємним цитрусовим ароматом, а також вони можуть бути класним оригінальним подарунком для будь-кого.
Ідеї 24 радять вам на новорічні та різдвяні свята дарувати не просто мандарини в пакетику чи мішку, а мандарини, які оригінально запаковані або задекоровані. Такий сюрприз порадує усіх ваших рідних.
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Мандаринове дерево
Фото pinterest
Ялинка з мандаринів
Фото kakpostroit
Мандарини разом з іншими солодощами у красивій прозорій коробці або банці
Фото yapokupayu
Різдвяний вінок
Фото freepik
Стильні подарункові коробки з мандаринками
Фото halegroves
Оригінальні яскраві букети
Фото lepestoria
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Ароматичний подарунок із фруктів та спецій
Фото idei-dekoru
Подарунковий набір з мандаринів
Фото livemaster
Мініподарунки з мандаринів
Фото vplate
Різноманітні фігури з мандаринів (наприклад, ананас)
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