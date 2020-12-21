Мандарини – це фрукти, які допомагають створити святковий настрій, наповнити оселю приємним цитрусовим ароматом, а також вони можуть бути класним оригінальним подарунком для будь-кого.

Ідеї 24 радять вам на новорічні та різдвяні свята дарувати не просто мандарини в пакетику чи мішку, а мандарини, які оригінально запаковані або задекоровані. Такий сюрприз порадує усіх ваших рідних. Читайте також: Чому не варто викидати шкірку мандаринів: 9 практичних порад для побуту Мандаринове дерево Фото pinterest Ялинка з мандаринів Фото kakpostroit Мандарини разом з іншими солодощами у красивій прозорій коробці або банці Фото yapokupayu Різдвяний вінок Фото freepik Стильні подарункові коробки з мандаринками Фото halegroves Оригінальні яскраві букети Фото lepestoria Цікаво: Мандарини – як правильно обрати, користь і шкода ароматних цитрусових Ароматичний подарунок із фруктів та спецій Фото idei-dekoru Подарунковий набір з мандаринів Фото livemaster Мініподарунки з мандаринів Фото vplate Різноманітні фігури з мандаринів (наприклад, ананас)