Як оригінально запакувати подарунок на Новий рік: 10 ідей для декору мішечків
Упаковка – це перше, на що звертають увагу ваші рідні під час отримання подарунка в Новорічну ніч. Від такої, здавалося б, дрібниці може залежати загальне враження від сюрпризу. Тому ви повинні подбати не лише про подарунок, а й про те, як красиво його запакувати.
Ідеї 24 підготували для вас 10 варіантів для декору оригінальних подарункових мішечків. Ваші рідні будуть в захваті від такої креативності.
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1. Саморобні мішечки у вигляді святкових оленів
Фото pinterest
2. Торбинки з оригінальними нашитими малюнками (наприклад, із зображенням Санти, оленів, пінгвінів, сніговиків тощо)
Фото pinterest
3. Оксамитові торбинки зі стрічками та мінімальними елементами декору
Фото aliexpress
4. Мішечки з оригінальними бірками
Фото pinterest
5. Торбинки із намальованими сніжинками
Фото pinterest
6. Торбинки з об'ємним декором або із прикріпленими маленькими м'якими іграшками
Фото cdiscount
7. Торбини з кишеньками для святкових листівок
Фото pinterest
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8. Декор із ялинкових прикрас
Фото pinterest
9. Мішечки з декором з цукерок
Фото pinterest
10. Декор з кориці та інших дрібних оригінальних елементів
Фото pinterest
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