Упаковка – це перше, на що звертають увагу ваші рідні під час отримання подарунка в Новорічну ніч. Від такої, здавалося б, дрібниці може залежати загальне враження від сюрпризу. Тому ви повинні подбати не лише про подарунок, а й про те, як красиво його запакувати.

Ідеї 24 підготували для вас 10 варіантів для декору оригінальних подарункових мішечків. Ваші рідні будуть в захваті від такої креативності. Читайте також: Незвичні способи подарувати солодощі: 15 оригінальних ідей з фотоприкладами 1. Саморобні мішечки у вигляді святкових оленів Фото pinterest 2. Торбинки з оригінальними нашитими малюнками (наприклад, із зображенням Санти, оленів, пінгвінів, сніговиків тощо) Фото pinterest 3. Оксамитові торбинки зі стрічками та мінімальними елементами декору Фото aliexpress 4. Мішечки з оригінальними бірками Фото pinterest 5. Торбинки із намальованими сніжинками Фото pinterest 6. Торбинки з об'ємним декором або із прикріпленими маленькими м'якими іграшками Фото cdiscount 7. Торбини з кишеньками для святкових листівок Фото pinterest Цікаво: Як оригінально упакувати маленькі подарунки на День святого Миколая: 10 ідей з фото 8. Декор із ялинкових прикрас Фото pinterest 9. Мішечки з декором з цукерок Фото pinterest 10. Декор з кориці та інших дрібних оригінальних елементів Фото pinterest