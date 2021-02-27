Для того, щоб потрапити в будь-яку країну, обов'язково потрібно дізнатися всі нюанси про проходження прикордонного контролю. Досить часто навіть у досвідченого мандрівника можуть з'явитися проблеми через незнання про перевезення певних речей.

Ми вам розповімо, що потрібно перевозити з певних країн з особливою обережністю.

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Підробки

Якщо плануєте шопінг в Італії чи Франції, будьте обережні та краще не купуйте підробки товарів відомих брендів. Прикордонники цих країн дуже уважно стежать за тим, щоб підробки не поширювалися по всьому світі. Саме тому навіть на зворотному шляху у вас можуть конфіскувати підроблені речі, які ви випадково ввезли у Францію чи Італію раніше.

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Ліки

Якщо ви хочете купити ліки в будь-якій країні, то обов'язково зважайте на те, що всюди діють певні правила та вимоги. Наприклад, для всіх лікарських препаратів повинен бути рецепт, упаковка ліків повинна бути непошкодженою, а назва добре читалася. Зауважте, у деяких країнах існує ще й заборона на вивезення певної кількості ліків.

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Культурні цінності

Картини, скульптури, а також інші мистецькі твори можна перевозити лише за наявності відповідних дозволів. Тобто якщо у вас нема відповідних документів, які підтверджують право власності, то вас, імовірніше, затримають і будуть перевіряти, чи не оголошені мистецькі твори у розшук.

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Книги

У деяких країнах ви не зможете вивести книги. Наприклад, для вивезення книг із Таджикистану повинен бути спеціальний дозвіл. Разом з тим на кордоні з Кубою перевіряють чи немає на книгах бібліотечних штампів. А італійські прикордонники зобов'язані перевірити чи не є книга історичною цінністю, якщо вона має понад 50 років, такий примірник можуть вилучити.

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Ґаджети

У певних країнах діють заборони на ввезення та вивезення мобільних телефонів та ноутбуків. Тому обов'язково дізнайтеся, яка допустима кількість для перевезення будь-яких ґаджетів. Це допоможе уникнути неприємностей під час спілкування з прикордонними працівниками.

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