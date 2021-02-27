Для того чтобы попасть в любую страну, обязательно нужно узнать все нюансы о прохождении пограничного контроля. Довольно часто даже у опытного путешественника могут появиться проблемы из-за незнания о перевозке определенных вещей.

Мы вам расскажем, что нужно перевозить из определенных стран с особой осторожностью.

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Подделки

Если планируете шопинг в Италии или Франции, будьте осторожны и лучше не покупайте подделки товаров известных брендов. Пограничники этих стран очень внимательно следят за тем, чтобы подделки не распространялись по всему миру. Именно поэтому даже на обратном пути у вас могут конфисковать поддельные вещи, которые вы случайно ввезли во Францию ​​или Италию раньше.

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Лекарства

Если вы хотите купить лекарства в любой стране, то обязательно учитывайте то, что везде действуют определенные правила и требования. Например, для всех лекарственных препаратов должен быть рецепт, упаковка лекарств должна быть неповрежденной, а название хорошо читалась. Заметьте, в некоторых странах существует еще и запрет на вывоз определенного количества лекарств.

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Культурные ценности

Картины, скульптуры, а также другие художественные произведения можно перевозить только при наличии соответствующих разрешений. То есть если в вас нет соответствующих документов, подтверждающих право собственности, то вас, вероятно, задержат и будут проверять, не объявлены ли художественные произведения в розыск.

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Книги

В некоторых странах вы не сможете вывести книги. Например, для вывоза книг из Таджикистана должно быть специальное разрешение. Вместе с тем на границе с Кубой проверяют нет ли на книгах библиотечных штампов. А итальянские пограничники обязаны проверить не является ли книга исторической ценностью, если она имеет более 50 лет, такой экземпляр могут изъять.

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Гаджеты

В некоторых странах действуют запреты на ввоз и вывоз мобильных телефонов и ноутбуков. Поэтому обязательно узнайте, какое допустимое количество для перевозки любых гаджетов. Это поможет избежать неприятностей во время общения с пограничными работниками.

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