Усі успішні люди знають, що дозвілля потрібно проводити з користю. Як варіант, можна переглядати цікаві та пізнавальні серіали про бізнес.

Тому, якщо ви маєте трохи вільного часу, прагнете розвиватися і хочете подивитися щось захопливе – скористайтеся нашою добіркою серіалів.

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"Бос" / "Boss"

Жанр: політична драма

Перша серія: 21 жовтня 2011 р.

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 18

Головні ролі: Кетлін Робертсон, Келсі Греммер, Джефф Хефнер, Конні Нільсен, Ханна Уер

Головним персонажем серіалу є авторитарний управлінець Том Кейн. Він має нестандартне мислення і може знайти вихід з будь-якої ситуації. Це людина, яка не зупиниться ні перед ким і ні перед чим. Том має максимальне стратегічне мислення, яке забезпечує управлінцю довгострокове перебування при владі.

Дивіться трейлер першого сезону серіалу "Бос":

"Джон Адамс" / "John Adams"

Жанр: біографія, історія, драма

Перша серія: 16 березня 2008 р.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 7

Головні ролі: Пол Джаматті, Лора Лінні, Стівен Діллейн, Девід Морс, Том Вілкінсон

Серіал про одного із засновників американської держави Джона Адамса. Образ президента розкрито якнайкраще. У серіалі дуже тонко показано, що це управлінець, на якого варто рівнятися. Він завжди вміє відстоювати свою думку, готовий до діалогу і навіть здатний на компроміси. У кожній серії розповідається про якусь складну політичну, економічну чи юридичну ситуацію, яка тримає глядача в напрузі впродовж приблизно 70 хвилин.

"Джон Адамс": дивіться трейлер

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"Кремнієва долина" / "Silicon Valley"

Жанр: Комедія ситуацій

Перша серія: 6 квітня 2014 р.

Кількість сезонів: 6

Головні ролі: Аманда Крю, Томас Міддлдітч, Кумейл Нанджіані, Ті Джей Міллер, Зак Вудс

Серіал про групу стартаперів, які розробляли свої мобільні додатки. Усі вони згодом об'єдналися для того, щоб створити унікальний продукт. У комічному стилі розкривається весь механізм створення та реалізації продукту.

Дивіться трейлер першого сезону серіалу "Кремнієва долина":

"Мілдред Пірс" / "Mildred Pierce"

Жанр: драма

Перша серія: 27 березня 2011 р.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 5

Головні ролі: Кейт Вінслет, Гай Пірс, Еван Рейчел Вуд

Серіал про жінку, яку покинув чоловік. Через це вона змушена багато працювати і піклуватися про двох дітей. Кар'єра жінки розпочинається з офіціантки. Крок за кроком головна героїня вдосконалюється, працює над собою і стає власницею мережі ресторанів "Mildred's".

Дивіться трейлер серіалу "Мілдред Пірс":

"Дедвуд" / "Deadwood"

Жанр: вестерн

Перша серія: 21 березня 2004 р.

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 36

Головні ролі: Тімоті Оліфант, Іян Макшейн, Моллі Паркер, Робін Вайгерт, Кім Дікенс

В основі серіалу історичні події про золоту лихоманку. У період хаосу та свавілля в американське містечко прибуває колишній федеральний маршал, який прагне відкрити невеликий магазин. Що на нього чекає? Чи вдасться чоловікові втілити мрію? Та як на це повпливають політичні події в Америці? – Усі відповіді ви дізнаєтеся під час перегляду.

Дивіться трейлер першого сезону "Дедвуд":