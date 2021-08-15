Як тренуватися в "ці" дні: чемпіонка України дала кілька порад дівчатам

15 серпня 2021 , 20:49
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Джерело:

інстаграм Євгенії Самойлової

Багатьох дівчат цікавить, чи можна займатися спортом і тренуватися в критичні дні. Найважливіше – самопочуття. Саме від нього потрібно відштовхуватися, приймаючи рішення.

Також слід звернути увагу на деякі нюанси. Детальніше розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Тренування в "ці" дні

У сучасному світі спорт під час менструації давно перестав бути табу. Дівчата і жінки намагаються вести активний спосіб життя незалежно від фази свого циклу. Звісно, якщо ви лежите пластом, відчуваєте запаморочення і слабкість, то ні про які тренування не може бути й мови,
– зазначила Самойлова.

Зверніть увагу! За словами тренерки, ендометріоз, міома матки та інші стани, що супроводжуються рясною кровотечею і сильним болем, є протипоказаннями до спорту.
  • Тренування дозволені, якщо ви добре себе почуваєте. Вони покращують кровообіг.
  • Слід пам'ятати, що в ці дні може підвищуватися чи знижуватися тиск, тому займатися спортом слід акуратно.
  • Вибирайте розтяжку і легке кардіо, не навантажуйте себе занадто сильно.

Відмовтеся від складних вправ під час критичних днів / Фото Pixabay

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Якщо ви займаєтеся з тренером, то краще повідомити йому про свій стан, щоб він підкоригував тренування з урахуванням вашого самопочуття,
– пояснила Євгенія Самойлова.

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Загальні рекомендації

  • Зменшіть інтенсивність навантаження.
  • Виключіть важкий силовий тренінг.
  • Відмовтеся від вправ на прес, стрибків, гіперекстензії, рухів на напруження (станова тяга, жим ногами, присід зі штангою), перевернутих поз у йозі.

У будь-якій ситуації слід слухати своє тіло і звертати уваги на відчуття.

Автор: Наталя Бережна