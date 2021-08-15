Также следует обратить внимание на некоторые нюансы. Подробнее рассказала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Тренировки в "эти" дни

В современном мире спорт во время менструации давно перестал быть табу. Девушки и женщины стараются вести активный образ жизни независимо от фазы своего цикла. Естественно, если вы лежите пластом, чувствуете головокружение и слабость, то ни о каких тренировках не может быть и речи,

– отметила Самойлова.

Обратите внимание! По словам тренера, эндометриоз, миома матки и прочие состояния, сопровождающиеся обильным кровотечением и сильной болью, являются противопоказаниями к спорту.

Тренировки разрешены, если вы хорошо себя чувствуете. Они улучшают кровообращение.

Следует помнить, что в эти дни может повышаться или понижаться давление, поэтому заниматься спортом следует аккуратно.

Выбирайте растяжку и легкое кардио, не нагружайте себя слишком сильно.

Откажитесь от сложных упражнений во время критических дней / Фото Pixabay

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Если вы занимаетесь с тренером, то лучше сообщить ему о своем состоянии, чтобы он подкорректировал тренировку с учетом вашего самочувствия,

– пояснила Евгения Самойлова.

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Общие рекомендации

Уменьшите интенсивность нагрузки.

Исключите тяжелый силовой тренинг.

Откажитесь от упражнений на пресс, прыжков, гиперэкстензии, движений на натуживание (становая тяга, жим ногами, присед со штангой), перевернутых поз в йоге.

В любой ситуации следует слушать свое тело и обращать внимания на ощущения.