Также следует обратить внимание на некоторые нюансы. Подробнее рассказала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
Интересно Не твердыми сортами единственными: как полезно и вкусно готовить макароны из мягкой пшеницы
Тренировки в "эти" дни
В современном мире спорт во время менструации давно перестал быть табу. Девушки и женщины стараются вести активный образ жизни независимо от фазы своего цикла. Естественно, если вы лежите пластом, чувствуете головокружение и слабость, то ни о каких тренировках не может быть и речи,
– отметила Самойлова.
- Тренировки разрешены, если вы хорошо себя чувствуете. Они улучшают кровообращение.
- Следует помнить, что в эти дни может повышаться или понижаться давление, поэтому заниматься спортом следует аккуратно.
- Выбирайте растяжку и легкое кардио, не нагружайте себя слишком сильно.
Откажитесь от сложных упражнений во время критических дней / Фото Pixabay
Читайте Что приготовить на ужин: вкусная курица на овощной подушке
Если вы занимаетесь с тренером, то лучше сообщить ему о своем состоянии, чтобы он подкорректировал тренировку с учетом вашего самочувствия,
– пояснила Евгения Самойлова.
Общие рекомендации
- Уменьшите интенсивность нагрузки.
- Исключите тяжелый силовой тренинг.
- Откажитесь от упражнений на пресс, прыжков, гиперэкстензии, движений на натуживание (становая тяга, жим ногами, присед со штангой), перевернутых поз в йоге.
В любой ситуации следует слушать свое тело и обращать внимания на ощущения.