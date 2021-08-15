Також слід звернути увагу на деякі нюанси. Детальніше розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Тренування в "ці" дні

У сучасному світі спорт під час менструації давно перестав бути табу. Дівчата і жінки намагаються вести активний спосіб життя незалежно від фази свого циклу. Звісно, якщо ви лежите пластом, відчуваєте запаморочення і слабкість, то ні про які тренування не може бути й мови,

– зазначила Самойлова.

Зверніть увагу! За словами тренерки, ендометріоз, міома матки та інші стани, що супроводжуються рясною кровотечею і сильним болем, є протипоказаннями до спорту.

Тренування дозволені, якщо ви добре себе почуваєте. Вони покращують кровообіг.

Слід пам'ятати, що в ці дні може підвищуватися чи знижуватися тиск, тому займатися спортом слід акуратно.

Вибирайте розтяжку і легке кардіо, не навантажуйте себе занадто сильно.

Відмовтеся від складних вправ під час критичних днів / Фото Pixabay

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Якщо ви займаєтеся з тренером, то краще повідомити йому про свій стан, щоб він підкоригував тренування з урахуванням вашого самопочуття,

– пояснила Євгенія Самойлова.

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Загальні рекомендації

Зменшіть інтенсивність навантаження.

Виключіть важкий силовий тренінг.

Відмовтеся від вправ на прес, стрибків, гіперекстензії, рухів на напруження (станова тяга, жим ногами, присід зі штангою), перевернутих поз у йозі.

У будь-якій ситуації слід слухати своє тіло і звертати уваги на відчуття.