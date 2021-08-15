Готується страва дуже просто. Рецептом поділилася дієтологиня Юлія Шевчук.
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Курка на овочевій подушці
КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 100 грамів: 92/10/4/4.
Інгредієнти:
- Куряче філе – 600 грамів.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
- Овочева суміш – 400 грамів.
- Печериці – 200 грамів.
- Очищений кабачок – 200 грамів очищеного кабачка.
- Вершки 10% – 200 грамів.
- Сметана – 200 грамів.
- Тепла вода – 100 грамів.
- Сіль, перець, паприка – на свій смак.
Смачна страва підійде для вечері / Фото з інстаграму Юлії Шевчук
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Як приготувати:
- У курячому філе робимо надрізи поперек, а потім уздовж (на поверхні мають вийти квадратики).
- Посипаємо філе приправами, поливаємо оливковою олією й залишаємо на 30 хвилин.
- Мексиканську суміш, нарізані печериці та кабачки викладаємо у форму для випікання і перемішуємо.
- Готуємо соус: змішуємо вершки, сметану, теплу воду і приправи.
- Заливаємо овочі соусом, залишивши невелику кількість. Зверху на овочі викладаємо курку і поливаємо соусом.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності (близько 1,5 години). Періодично курку слід поливати зверху соусом.
Страву можна подавати до столу!