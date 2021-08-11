Для цього потрібно правильно підібрати вправи. Відмінний комплекс показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Як тренувати сідниці та ноги у тренажерному залі
Таке тренування для дівчат має включати вправи, спрямовані на якісне опрацювання усіх зон стегон і сідниць. І пам'ятайте про принцип прогресу: протягом усього наступного тренування намагайтеся підіймати більшу вагу, робити більше повторень,
– зазначила Самойлова.
Цей комплекс вправ виконується у тренажерному залі / Фото Pixabay
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Що входить у комплекс
- Присідання у гаку – 4 підходи по 15 разів.
- Згинання ніг лежачи – 4 підходи по 20 разів.
- Румунська тяга з нижнього блоку – 4 підходи по 15 разів.
- Випади зі степу з гантелями – 4 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
- Розведення стегон у тренажері – 4 підходи по 20 разів.
- Присідання на 1 нозі, тримаємося руками за опору – 3 підходи по 20 разів.
Як виконувати вправи: дивіться відео