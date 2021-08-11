Для этого понадобится правильно подобрать упражнения. Отличный комплекс показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Как тренировать ягодицы и нога в тренажерном зале
Такая тренировка для девушек должна включать упражнения, нацеленные на качественную проработку всех зон бедер и ягодиц. И помните о принципе прогресса: на протяжении всей следующей тренировки старайтесь поднимать больший вес, делать больше повторений,
– отметила Самойлова.
Этот комплекс упражнений выполняется в тренажерном зале / Фото Pixabay
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Что входит в комплекс
- Приседания в гаке – 4 подхода по 15 раз.
- Сгибание ног лежа – 4 подхода по 20 раз.
- Румынская тяга с нижнего блока – 4 подхода по 15 раз.
- Выпады со степа с гантелями – 4 подхода по 15 повторений на каждую ногу.
- Разведения бедер в тренажере – 4 подхода по 20 раз.
- Приседания на 1 ноге, держимся руками за опору – 3 подхода по 20 раз.
Как выполнять упражнения: смотрите видео