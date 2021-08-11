У літню пору це особливо важливо. Скільки води мають пити діти протягом дня – розповіла дієтологиня Дар'я Лєвих.
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Скільки води давати дітям
Літо – час активної втрати рідини організмом як у дорослих, так і у дітей. Слабкість, сонливість, сухість шкіри, запаморочення, проблеми зі стільцем – часті супутники зневоднення. Більшість людей знають, що потрібно пити 30 мілілітрів на 1 кілограм ваги + на додаткові втрати, якщо вони є,
– зазначила Лєвих.
Вона уточнила, що дитячий організм відрізняється від дорослого і потреби у воді у них вищі.
Симптоми зневоднення:
- Виражена спрага;
- сухість шкіри та слизових;
- білий чи сіруватий наліт на язиці;
- слабкість і сонливість;
- затримка сечовипускання до 6 годин;
- запори;
- біль у животі.
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Від чого залежить кількість води
Дієтологиня пояснила, що дітям на кожну калорію, що витрачається при метаболізмі, потрібно приблизно 1 мілілітр води. У немовлят ця цифра буде ще вищою.
При вазі дитини 10 кілограмів, їй потрібно випивати на день 1 літр води, при вазі 20 кілограмів – 1,5 літра. Це потреби за температури навколишнього середовища 23 – 25 градусів і за умови, що дитина здорова, тобто без додаткових втрат рідини,
– уточнила вона.
Нагадуйте дитині про воду / Фото sjdhospitalbarcelona
Батькам слід пам'ятати, що діти під час гри чи якихось занять можуть забувати про необхідність пити воду. Їм слід про це нагадувати.