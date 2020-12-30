Ви ніяк не знаходите час для того, щоб прикрасити оселю та створити святковий настрій? Тоді ми пропонуємо вам розв'язання цієї проблеми! Як створити новорічний настрій швидко та з мінімальними зусиллями – читайте в нашому матеріалі.

Ідеї 24 зібрали топові поради, які створять атмосферу свята.

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Створіть атмосферу

Увімкніть гірлянду, навіть не розплутуючи її. Якщо ж ви знайшли більше часу, ніж 3 хвилини, тоді пропонуємо ідеї, куди її можна повісти.

Виділіть 15 – 20 хвилин на те, щоб прикрасити квартиру чи будинок повністю.



Гірлянду не обов'язково розплутувати / Фото pexels

Виріжте сніжинку

Якщо ви сидите на роботі, то виділіть 10 хвилин, візьміть аркуш і гайда вирізати сніжинки!



Сніжинка точно подарує святковий настрій / Фото youtube

Не має часу пояснювати – вмикай!

Добірка святкових і атмосферних фільмів – тут.

А тут різдвяні фільми жахів.

Якщо ви хочете чого небанального, то вам можливо буде до вподоби підбірка з найгіршими різдвяними фільмами.



Увімкніть фільм / Фото sharespro

Какаушко з маршмелоу

Ідемо на кухню, заварюємо какао з молоком, додаємо маршмелоу. Вертаємось, ховаємось у плед і п'ємо.

Якщо ж для вас такий напій занадто банальний, то пропонуємо декілька незвичайних рецептів.



Заваріть запашне какао / Фото pexels

Вдягніть навушники

Вдягніть навушники та увімкніть чарівну підбірку святкових пісень у виконанні Френка Сінатри.



Святковий плейлист / Фото pexels

Зробіть або придбайте ялинку

Можна придбати або взяти ялинку у горщику. Звісно, за нею потрібен особливий догляд, але навесні ви зможете висадити її на подвір'ї. Якщо ж у вас уже є штучна, то починайте її наряджати. Ось декілька порад, які можуть знадобитися.



Святкова ялинка вдома / Фото pexels

Не маєте часу на купівлю ялинки? Не біда! Її можна створити власноруч. Для цього можна використати:

фотографії;

гірлянду;

книжки;

дошки;

інші підручні матеріали.

Ідеї, як створити ялинку без ялинки / Фото pinterest

Аромасвічка з ваніллю, шоколадом або ж хвоєю

Приємний запах – завжди заспокоює й підіймає настрій, тому запаліть свічку та спробуйте розслабитися!



Аромасвічка для підняття настрою / Фото pexels

Якщо жодна з порад вам не допомогла, тоді, можливо, ви Грінч і вам варто придбати з ним футболку!