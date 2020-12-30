Як створити новорічний настрій за кілька годин: круті поради
Ви ніяк не знаходите час для того, щоб прикрасити оселю та створити святковий настрій? Тоді ми пропонуємо вам розв'язання цієї проблеми! Як створити новорічний настрій швидко та з мінімальними зусиллями – читайте в нашому матеріалі.
Ідеї 24 зібрали топові поради, які створять атмосферу свята.
Читайте також Як створити новорічний настрій на роботі: 10 універсальних ідей
Створіть атмосферу
Увімкніть гірлянду, навіть не розплутуючи її. Якщо ж ви знайшли більше часу, ніж 3 хвилини, тоді пропонуємо ідеї, куди її можна повісти.
Виділіть 15 – 20 хвилин на те, щоб прикрасити квартиру чи будинок повністю.
Гірлянду не обов'язково розплутувати / Фото pexels
Виріжте сніжинку
Якщо ви сидите на роботі, то виділіть 10 хвилин, візьміть аркуш і гайда вирізати сніжинки!
Сніжинка точно подарує святковий настрій / Фото youtube
Не має часу пояснювати – вмикай!
- Добірка святкових і атмосферних фільмів – тут.
- А тут різдвяні фільми жахів.
- Якщо ви хочете чого небанального, то вам можливо буде до вподоби підбірка з найгіршими різдвяними фільмами.
Увімкніть фільм / Фото sharespro
Какаушко з маршмелоу
Ідемо на кухню, заварюємо какао з молоком, додаємо маршмелоу. Вертаємось, ховаємось у плед і п'ємо.
Якщо ж для вас такий напій занадто банальний, то пропонуємо декілька незвичайних рецептів.
Заваріть запашне какао / Фото pexels
Вдягніть навушники
Вдягніть навушники та увімкніть чарівну підбірку святкових пісень у виконанні Френка Сінатри.
Святковий плейлист / Фото pexels
Зробіть або придбайте ялинку
Можна придбати або взяти ялинку у горщику. Звісно, за нею потрібен особливий догляд, але навесні ви зможете висадити її на подвір'ї. Якщо ж у вас уже є штучна, то починайте її наряджати. Ось декілька порад, які можуть знадобитися.
Святкова ялинка вдома / Фото pexels
Не маєте часу на купівлю ялинки? Не біда! Її можна створити власноруч. Для цього можна використати:
- фотографії;
- гірлянду;
- книжки;
- дошки;
- інші підручні матеріали.
Ідеї, як створити ялинку без ялинки / Фото pinterest
Аромасвічка з ваніллю, шоколадом або ж хвоєю
Приємний запах – завжди заспокоює й підіймає настрій, тому запаліть свічку та спробуйте розслабитися!
Аромасвічка для підняття настрою / Фото pexels
Якщо жодна з порад вам не допомогла, тоді, можливо, ви Грінч і вам варто придбати з ним футболку!
Поділитися новиною