Как создать новогоднее настроение за несколько часов: крутые советы
Вы никак не находите время для того, чтобы украсить дом и создать праздничное настроение? Тогда мы предлагаем вам решение этой проблемы! Как создать новогоднее настроение быстро и с минимальными усилиями – читайте в нашем материале.
Идеи 24 собрали топовые советы, которые создадут атмосферу праздника.
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Cоздайте атмосферу
Включите гирлянду, даже не распутывая ее. Если вы нашли больше времени, чем 3 минуты, тогда предлагаем идеи, куда ее можно повесить.
Выделите 15 – 20 минут на то, чтобы украсить квартиру или дом полностью.
Гирлянду не обязательно распутывать / Фото pexels
Вырежьте снежинку
Если вы сидите на работе, то выделите 10 минут, возьмите лист и айда вырезать снежинки!
Снежинка точно подарит праздничное настроение / Фото youtube
Нет времени объяснять – включай!
- Подборка праздничных и атмосферных фильмов – тут.
- А тут рождественские фильмы ужасов.
- Если вы хотите чего небанального, то вам возможно придется по душе подборка с наихудшими рождественскими фильмами.
Включите фильм / Фото sharespro
Какаушко з маршмеллоу
Идем на кухню, завариваем какао с молоком, добавляем маршмеллоу. Возвращаемся, прячемся в плед и пьем.
Если же для вас такой напиток слишком банальный, то предлагаем несколько необычных рецептов.
Заварите душистое какао / Фото pexels
Наденьте наушники
Наденьте наушники и включите волшебную подборку праздничных песен в исполнении Фрэнка Синатры.
Праздничный плейлист / Фото pexels
Сделайте или купите елку
Можно приобрести или взять елку в горшке. Конечно, за ней нужен особый уход, но весной вы сможете высадить ее во дворе. Если же у вас уже есть искусственная, то начинайте ее наряжать. Вот несколько советов, которые могут пригодиться.
Праздничная елка дома / Фото pexels
Нет времени на покупку елки? Не беда! Ее можно создать самостоятельно. Для этого можно использовать:
- фотографии;
- гирлянду;
- книги;
- доски;
- другие подручные материалы.
Идеи, как создать елку без елки / Фото pinterest
Аромасвечи с ванилью, шоколадом или хвоей
Приятный запах – всегда успокаивает и поднимает настроение, поэтому зажгите свечу и попробуйте расслабиться!
Аромасвечи для поднятия настроения / Фото pexels
Если ни один из советов вам не помог, тогда, возможно, вы Гринч и вам стоит приобрести с ним футболку!
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