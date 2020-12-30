Вы никак не находите время для того, чтобы украсить дом и создать праздничное настроение? Тогда мы предлагаем вам решение этой проблемы! Как создать новогоднее настроение быстро и с минимальными усилиями – читайте в нашем материале.

Идеи 24 собрали топовые советы, которые создадут атмосферу праздника.

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Cоздайте атмосферу

Включите гирлянду, даже не распутывая ее. Если вы нашли больше времени, чем 3 минуты, тогда предлагаем идеи, куда ее можно повесить.

Выделите 15 – 20 минут на то, чтобы украсить квартиру или дом полностью.



Гирлянду не обязательно распутывать / Фото pexels

Вырежьте снежинку

Если вы сидите на работе, то выделите 10 минут, возьмите лист и айда вырезать снежинки!



Снежинка точно подарит праздничное настроение / Фото youtube

Нет времени объяснять – включай!

Подборка праздничных и атмосферных фильмов – тут.

А тут рождественские фильмы ужасов.

Если вы хотите чего небанального, то вам возможно придется по душе подборка с наихудшими рождественскими фильмами.



Включите фильм / Фото sharespro

Какаушко з маршмеллоу

Идем на кухню, завариваем какао с молоком, добавляем маршмеллоу. Возвращаемся, прячемся в плед и пьем.

Если же для вас такой напиток слишком банальный, то предлагаем несколько необычных рецептов.



Заварите душистое какао / Фото pexels

Наденьте наушники

Наденьте наушники и включите волшебную подборку праздничных песен в исполнении Фрэнка Синатры.



Праздничный плейлист / Фото pexels

Сделайте или купите елку

Можно приобрести или взять елку в горшке. Конечно, за ней нужен особый уход, но весной вы сможете высадить ее во дворе. Если же у вас уже есть искусственная, то начинайте ее наряжать. Вот несколько советов, которые могут пригодиться.



Праздничная елка дома / Фото pexels

Нет времени на покупку елки? Не беда! Ее можно создать самостоятельно. Для этого можно использовать:

фотографии;

гирлянду;

книги;

доски;

другие подручные материалы.

Идеи, как создать елку без елки / Фото pinterest

Аромасвечи с ванилью, шоколадом или хвоей

Приятный запах – всегда успокаивает и поднимает настроение, поэтому зажгите свечу и попробуйте расслабиться!



Аромасвечи для поднятия настроения / Фото pexels

Если ни один из советов вам не помог, тогда, возможно, вы Гринч и вам стоит приобрести с ним футболку!