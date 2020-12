У дитинстві новорічний настрій з'являвся ще на початку грудня. Незалежно від погоди, здоров’я чи успіхів у школі ми завжди очікували на Новий рік та Різдво. Зараз з цим труднощі, адже відсутність снігу, пандемія, робочі будні не викликають ніяких позитивних емоцій. Особливо важко налаштуватися на святковий ритм на роботі.

Ідеї 24 вирішили допомогти вам створити святкову атмосферу не лише дома, а й у вас в офісі. У цьому не буде нічого складного. Потрібно лише, щоб вам у цьому допомагали колеги.

1. Вмикайте музику

Якщо у вас є можливість на робочому місці прослуховувати улюблені пісні, зробіть відповідну добірку новорічних та різдвяних треків. Обов'язково додайте в збірку "Jingle Bells", "Christmas Is All Around" та інші. Якщо у робочий час не можете слухати музику, робіть це хоча б під час обідньої перерви.

2. Мандарини

Купуйте на роботу мандарини. Вони допоможуть вам зануритися у приємний цитрусовий аромат, який у вас ще з дитинства асоціюється з Новим роком.

3. Прикрасьте офіс

Який би завантажений графік у вас не був, виділіть декілька хвилин для того, щоб прикрасити офіс оригінальними новорічними іграшками. За бажанням зробіть іграшки своїми руками. Окрім цього, радимо придбати або виготовити власноруч ялинку.

4. Підготуйте подарунки

Порадуйте колег або навіть себе приємними подарунками. Це можуть бути солодощі чи фрукти, які запаковані в красиві обгортки.

5. Одяг

Якщо у вас на роботі нема дрес-коду, придбайте собі оригінальну кофту з оленями, сніговиком, пінгвіном тощо. Це також можуть бути футболки, блузи, колготи чи будь-який інший одяг з особливим новорічним принтом.

6. Зворотний відлік

Встановіть на свій робочий комп'ютер онлайн-програму зі зворотним відліком. За бажанням можна використати друкований календар, у якому варто записувати, скільки днів залишилося до Нового року.

7. Святкові картинки

Встановіть на робочий комп'ютер та телефон у якості шпалер та головного фото новорічні зображення.

8. Сплануйте новорічний корпоратив

Якщо у вашій компанії вирішили влаштовувати корпоративну вечірку, вигадайте тематику. Подумайте з колегами про інші тонкощі. Навіть якщо ви цим займатися не будете, ваші ідеї можуть взяти до уваги.

9. "Таємний Санта"

Зіграйте з колегами в гру "Таємний Санта". Вибір подарунка для колег може підняти вам настрій. Також ви особливо зрадієте, коли отримаєте анонімно подарунок, про який давно мріяли.

10. Фотосесія

Влаштуйте святкову фотосесію в офісі, який ви попередньо прикрасили. За бажанням можете одягнути речі з милим принтом. Для того, щоб фото виглядали особливо святково, не забудьте використати шапочку Санти.

