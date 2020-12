В детстве новогоднее настроение появлялось еще в начале декабря. Независимо от погоды, здоровья или успехов в школе мы всегда ожидали Новый год и Рождество. Сейчас с этим трудности, ведь отсутствие снега, пандемия, рабочие будни не вызывают никаких положительных эмоций. Особенно трудно настроиться на праздничный ритм на работе.

Идеи 24 решили помочь вам создать праздничную атмосферу не только дома, но и у вас в офисе. В этом не будет ничего сложного. Нужно только, чтобы вам в этом помогали коллеги.

1. Включайте музыку

Если у вас есть возможность на рабочем месте прослушивать любимые песни, сделайте соответствующую подборку новогодних и рождественских треков. Обязательно добавьте в сборник "Jingle Bells", "Christmas Is All Around" и другие. Если в рабочее время не можете слушать музыку, делайте это хотя бы во время обеденного перерыва.

2. Мандарины

Покупайте на работу мандарины. Они помогут вам окунуться в приятный цитрусовый аромат, который у вас с детства ассоциируется с Новым годом.

3. Украсьте офис

Какой бы загруженный график у вас не был, выделите несколько минут для того, чтобы украсить офис оригинальными новогодними игрушками. По желанию сделайте игрушки своими руками. Кроме этого, советуем приобрести или изготовить самостоятельно елку.

4. Подготовьте подарки

Порадуйте коллег или даже себя приятными подарками. Это могут быть сладости или фрукты, которые упакованы в красивые обертки.

5. Одежда

Если у вас на работе нет дресс-кода, приобретите себе оригинальную кофту с оленями, снеговиком, пингвином и тому подобное. Это также могут быть футболки, блузы, колготы или любая другая одежда с особым новогодним принтом.

6. Обратный отсчет

Установите на свой рабочий компьютер онлайн-программу с обратным отсчетом. По желанию можно использовать печатный календарь, в котором следует записывать, сколько дней осталось до Нового года.

7. Праздничные картинки

Установите на рабочий компьютер и телефон в качестве обоев и главного фото новогодние изображения.

8. Спланируйте новогодний корпоратив

Если в вашей компании решили устраивать корпоративную вечеринку, придумайте тематику. Подумайте с коллегами о других тонкостях. Даже если вы этим заниматься не будете, ваши идеи могут принять во внимание.

9. "Тайный Санта"

Сыграйте с коллегами в игру "Тайный Санта". Выбор подарка для коллег может поднять вам настроение. Также вы особенно обрадуетесь, когда получите анонимно подарок, о котором давно мечтали.

10. Фотосессия

Устройте праздничную фотосессию в офисе, который вы предварительно украсили. По желанию можете одеть вещи из милым принтом. Для того чтобы получались особенно празднично, не забудьте использовать шапочку Санты.

