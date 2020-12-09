Ми не обираємо людей, які будуть разом з нами працювати. Але все ж ми повинні з ними знайти спільну мову. Іноді нам щастить, і всі, хто нас оточує на робочому місці – близькі по духу особистості. Тоді нам приємно проводити з ними час, робити сюрпризи, веселитися у вихідні тощо.

Ідеї 24 склали для вас список оригінальних та універсальних подарунків колегам на Новий 2021 рік. Тепер вам не доведеться довго “ламати голову” над тим, як правильно обрати подарунок колезі на Новий рік. Зробіть співробітникам приємно, подаруйте позитивні емоції, здивуйте оригінальним сюрпризом. Читайте також: Що подарувати коханим на свята: 20 універсальних та прикольних ідей Універсальні подарунки колезі 1. Дерев'яний настільний органайзер із "вічним" календарем Фото amazon 2. Пристрій для дезинфекції телефона Фото uncommongoods 3. Годинник зворотнього відліку, який допоможе визначити, скільки днів залишилося до вихідних чи до відпустки Фото amazon 4. "Розумна" колонка, яка здатна управляти будь-якими пристроями в будинку (регулювати звук, світло, кондиціонер тощо) Фото bloomscape Подарунки колезі-жінці на Новий рік 5. "Грошове" дерево для притягування фінансів або інші живі рослини Фото amazon 6. Килимок для мишки в оригінальному стилі Фото amazon 7. Аромасвічки з приємним ароматом Фото pfcandleco 8. Подарунковий набір із улюблених смаколиків Фото weddingwire Подарунки колезі-чоловікові на Новий рік 9. Оригінальний будильник-таймер: 10. Статуетка-антистрес у вигляді сольової хмари, наповненої спеціальним розчином, який здатний формувати візерунки Фото uncommongoods Цікаво: 30 універсальних подарунків для тих, хто працює вдома 11. Підставка або гамак для ніг Фото tdubtunes 12. Бездротовий зарядний пристрій для телефона Фото uncommongoods 13. Сертифікат на бажану процедуру чи відпочинок Фото quadropark 14. Універсальна ручка-лінійка Фото uncommongoods 15. Чашка з підставкою для підігріву Фото ichehol 16. Окуляри для роботи за комп'ютером Фото med-optika 17. Самоочищаючий мініакваріум Фото feber Недорогі подарунки колегам на Новий рік 18. Тримач для окулярів у вигляді тваринки-символу 2021 року Фото amazon 19. Набір олівців з "надихаючими" фразами Фото uncommongoods 20. Багатофункціональний органайзер для різних канцелярських "дрібничок" Фото amazon 21. Маятник або інші речі для антистресу Фото amazon 22. Стильна візитниця Фото ankerjapan 23. Ланчбокс із відділеннями Фото zira 24. Приваблива багаторазова пляшка для води Фото weddingshop 25. Палетка для стікерів, яку можна зафіксувати біля монітора Фото amazon Прикольні подарунки на Новий рік колегам 26. Блокнот-мотиватор, який містить сторінки з цікавою мотивуючою інформацією Фото vivat-book 27. Оригінальна настільна лампа-підставка Фото magiclight 28. Килимок для мишки, який має підігрів Фото amazon 29. Навушники Фото shutterstock 30. Яскравий щотижневий планувальник Фото happymonday