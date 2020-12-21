Настав час, коли керівництво будь-якої фірми уже розпочинає проведення святкових новорічних корпоративів. Кожен, хто працює в офісі, мріє про гучне святкування, цікаву програму, смачні страви та напої, а також про класні подарунки.

Ідеї 24 підготували для вас 6 особливих місць, де новорічний корпоратив пройде незабутньо. Кожен працівник після таких святкувань отримає масу позитивних емоцій і зрозуміє, що обрав правильне місце роботи.

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Вибір місця, де буде відбуватися корпоратив залежить від трьох факторів:

відсутність заборон через пандемію;

бюджету, який виділено на святкування;

настрою колективу, тобто, чи хочуть працівники разом гарно провести час, і чи всі налаштовані на колективне святкування.

Якщо все ж корпоративу бути, гарненько подумайте, яке місце для святкування краще обрати.

Корпоратив на Новий рік в офісі

Один з найдешевших варіантів для відзначення Нового року. Для цього варто лише задекорувати найбільше приміщення, замовити або приготувати класні страви і продумати хоча б мінімальний сценарій. Ідеально підходить для маленького колективу.

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Новий рік в клубі або ресторані

Цей варіант вийде більш затратним, але святкування буде веселим та цікавим. В ідеалі можна запросити ведучого, танцювати, співати, проходити різні конкурси тощо. Цей варіант точно сподобається колективу, у якому молоді працівники.

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Корпоратив на Новий рік на природі

Досить бюджетний варіант для святкування. Проте під час організації можуть виникнути певні труднощі через погоду та можливість працівників доїхати до призначеного місця. Обов'язково завчасно потрібно підготувати колектив до всіх нюансів, які можуть виникнути.

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Квест для працівників

Якщо у вашій команді працівники, які люблять пригоди, не бояться труднощів і легко знаходять вихід з будь-якої ситуації – такий варіант корпоративну для вас. Зауважте, спільне вирішення завдань зближує та згуртовує колектив.

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Майстер-клас

Якщо у колективі більш пасивні працівники, які не надто люблять активні розваги – проведіть для них оригінальний майстер-клас. Як варіант, можуть бути цікаві та пізнавальні заходи або навіть дегустації.

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Спортивний новорічний корпоратив

Хороший варіант для тих, хто завжди любить активний відпочинок. Влаштуйте спортивні ігри, конкурси, змагання. Вигадайте цікаві призи, а опісля цього накрийте святковий стіл.

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