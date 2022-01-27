Як спекти вдома рулет Рафаелло: від цього італійського десерту усі будуть у захваті
Джерело:інстаграм фуд-блогерки Лєри
А вам також подобаються цукерки Рафаелло? Що ж, саме час приготувати цей італійський десерт вдома, але на цей раз у вигляді рулету. Запевняємо, він припаде до смаку усій сім'ї.
Повітряний бісквіт, ніжний кокосовий крем, глазур із білого шоколаду з кокосовою стружкою – саме так звучить опис ідеального десерту, який не відрізнити на смак від тих самих рафаеллок.
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Готується такий рулет набагато легше, ніж це може видатися на перший погляд, а результат вас вразить. Тож мерщій зберігайте рецепт і гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!
Рулет Рафаелло: покроковий рецепт
Інгредієнти для рулету вагою приблизно 1,3 кілограма:
Для бісквіта:
- 4 яйця;
- 85 грамів цукру;
- дрібка солі;
- 90 грамів борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- 35 мілілітрів олії.
Для крему:
- 1 яйце;
- 100 грамів цукру;
- 5 грамів ванільного цукру;
- 200 мілілітрів молока;
- 20 грамів кулінарного крохмалю;
- 20 грамів вершкового масла;
- 75 грамів кокосової стружки;
- 200 грамів вершкового сиру.
Для начинки:
- 75 грамів подрібненого обсмаженого мигдалю
Для глазурі:
- 200 грамів білого шоколаду;
- 40 мілілітрів олії;
- 50 грамів кокосової стружки.
Спосіб приготування:
Печемо бісквіт:
- Збийте міксером яйця, цукор та сіль, поки не утвориться пишна піна. Тоді поступово додайте просіяне борошно, розпушувач та олію. Ще кілька хвилин продовжуйте перемішувати.
- Вилийте тісто у встелену пергаментом форму для запікання та відправте у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів.
- Коли корж буде готовий, дістаньте його з духовки, зверху покладіть вологий рушник і щільно згорніть у рулет та відставте, аби він охолонув.
Готуємо крем:
- У сотейнику змішайте яйце, цукор, ванільний цукор, молоко та крохмаль і поставте на вогонь. Варіть, поки однорідна маса не загусне.
- Тоді зніміть з вогню, додайте вершкового масла, перемішайте та дайте охолонути.
- Після цього висипте кокосову стружку, перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте у холодильник на 1 годину.
- Тоді ще кілька хвилин збийте крем міксером разом з сиром.
Що потрібно для глазурі:
- Шоколад розтопіть на водяній бані або у мікрохвильовці (кожні 30 секунд потрібно перемішувати).
- Додайте олію і кокосову стружку та знову перемішайте.
Як зібрати рулет
- Розгорніть корж, змастіть його кремом, посипте горішками і знову щільно згорніть у рулет.
- Замотайте у харчову плівку та відправте у холодильник на кілька годин.
- Потім полийте розтопленою глазур'ю, посипте стружкою й знову поставте у холодильник на 15 – 20 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації фуд-блогерки Лери:
Бісквітний рулет Рафаелло
Інгредієнти (вага рулету ~ 1,3 кг):
Для бісквіта (деко 30*40 см):
4 яйця
85 г цукру
дрібка солі
90 г борошна
1 ч. л. розпушувача
35 мл олії
Для крему:
1 яйце
100 г цукру
5 г ван. цукру
200 мл молока
20 г крохмалю або пш. борошна
20 г слив. олії
75 г кокосової стружки
200 г сиру
Для начинки:
75 г подрібненого обсмаженого мигдалю
Для глазурі:
200 г білого шоколаду
40 мл олії
50 г кокосової стружки
Готуємо:
Бісквіт:
Яйця з цукром та сіллю збиваємо міксером до пишної світлої піни (7-8 хв). Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, олію і перемішуємо на низьких оборотах міксера пару хвилин.
Виливаємо тісто на лист з пергаментом і рівномірно розподіляємо.
Випікаємо при 180 гр. ~ 10 хв. Знімаємо пергамент, зверху кладемо вологий рушник і щільно згортаємо в рулет. Даємо охолонути.
Крем:
Поєднуємо яйце, цукор, ван. цукор, молоко та крохмаль/борошно. Ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Вимикаємо вогонь, додаємо масло, перемішуємо і остуджуємо. Додаємо кокосову стружку, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і забираємо в холодильник на 1 годину. Після цього пару хв збиваємо з сирним сиром. ⠀
Глазур:
Шоколад розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі (кожні 30 сек дістаємо і перемішуємо). Додаємо олію і перемішуємо. Додаємо кокосову стружку та знову перемішуємо.
Збираємо:
Розгортаємо рулет, змащуємо кремом, посипаємо горішками і щільно згортаємо в рулет. Обгортаємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на пару годин. Потім поливаємо глазур'ю, зверху посипаємо стружкою і прибираємо в холодильник на 15-20 хв. Смачного.