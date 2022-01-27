Воздушный бисквит, нежный кокосовый крем, глазурь из белого шоколада с кокосовой стружкой – именно так звучит описание идеального десерта, который не отличить от тех самых рафаэллок.

И еще "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"

Этот рулет приготовить намного проще, чем может показаться на первый взгляд, а результат вас впечатлит. Так что сохраняйте рецепт и айда эксперименты на кухне вместе с Идеи 24!

Рулет Рафаэлло: пошаговый рецепт

Ингредиенты для рулета весом примерно 1,3 килограмма:

Для бисквита:

4 яйца;

85 граммов сахара;

щепотка соли;

90 граммов муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

35 миллилитров масла.

Для крема:

1 яйцо;

100 граммов сахара;

5 граммов ванильного сахара;

200 миллилитров молока;

20 граммов кулинарного крахмала;

20 граммов сливочного масла;

75 граммов кокосовой стружки;

200 граммов сливочного сыра.

Для начинки:

75 граммов измельченного обжаренного миндаля

Для глазури:

200 граммов белого шоколада;

40 миллилитров масла;

50 граммов кокосовой стружки.

Способ приготовления:

Печем бисквит:

Яйца, сахар и соль взбить миксером до образования пышной пены. Затем постепенно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и масло. Продолжайте помешивать еще несколько минут. Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Когда корж будет готов, достаньте его из духовки, сверху положите влажное полотенце и плотно сверните в рулет и отставьте, чтобы оно остыло.

Готовим крем:

В сотейнике смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, молоко и крахмал и поставьте на огонь. Варите, пока однородная масса не загустеет. Тогда снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте и дайте остыть. После этого высыпьте кокосовую стружку, перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1 час. Тогда еще несколько минут взбейте крем миксером вместе с творогом.

Что нужно для глазури:

Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке (каждые 30 секунд нужно перемешивать). Добавить масло и кокосовую стружку и снова перемешать.

Как собрать рулет

Разверните корж, смажьте его кремом, посыпьте орешками и снова плотно сверните в рулет. Замотайте в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов. Затем полейте растопленной глазурью, посыпьте стружкой и снова поставьте в холодильник на 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

Читайте также Бананово-карамельный десерт в стаканах: удивите своих родных на выходные

Текст публикации фуд-блогера Леры:

Бисквитный рулет Рафаэлло

Ингредиенты (вес рулета ~1,3 кг):

Для бисквита (противень 30*40 см):

4 яйца

85 г сахара

щепотка соли

90 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

35 мл масла

Для крема:

1 яйцо

100 г сахара

5 г ванн. сахара

200 мл молока

20 г крахмала или пш. муки

20 г слив. масла

75 г кокосовой стружки

200 г сыра

Для начинки:

75 г измельченного обжаренного миндаля

Для глазури:

200 г белого шоколада

40 мл растительного масла

50 г кокосовой стружки