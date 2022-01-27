Воздушный бисквит, нежный кокосовый крем, глазурь из белого шоколада с кокосовой стружкой – именно так звучит описание идеального десерта, который не отличить от тех самых рафаэллок.
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Этот рулет приготовить намного проще, чем может показаться на первый взгляд, а результат вас впечатлит. Так что сохраняйте рецепт и айда эксперименты на кухне вместе с Идеи 24!
Рулет Рафаэлло: пошаговый рецепт
Ингредиенты для рулета весом примерно 1,3 килограмма:
Для бисквита:
- 4 яйца;
- 85 граммов сахара;
- щепотка соли;
- 90 граммов муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 35 миллилитров масла.
Для крема:
- 1 яйцо;
- 100 граммов сахара;
- 5 граммов ванильного сахара;
- 200 миллилитров молока;
- 20 граммов кулинарного крахмала;
- 20 граммов сливочного масла;
- 75 граммов кокосовой стружки;
- 200 граммов сливочного сыра.
Для начинки:
- 75 граммов измельченного обжаренного миндаля
Для глазури:
- 200 граммов белого шоколада;
- 40 миллилитров масла;
- 50 граммов кокосовой стружки.
Способ приготовления:
Печем бисквит:
- Яйца, сахар и соль взбить миксером до образования пышной пены. Затем постепенно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и масло. Продолжайте помешивать еще несколько минут.
- Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
- Когда корж будет готов, достаньте его из духовки, сверху положите влажное полотенце и плотно сверните в рулет и отставьте, чтобы оно остыло.
Готовим крем:
- В сотейнике смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, молоко и крахмал и поставьте на огонь. Варите, пока однородная масса не загустеет.
- Тогда снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте и дайте остыть.
- После этого высыпьте кокосовую стружку, перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1 час.
- Тогда еще несколько минут взбейте крем миксером вместе с творогом.
Что нужно для глазури:
- Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке (каждые 30 секунд нужно перемешивать).
- Добавить масло и кокосовую стружку и снова перемешать.
Как собрать рулет
- Разверните корж, смажьте его кремом, посыпьте орешками и снова плотно сверните в рулет.
- Замотайте в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов.
- Затем полейте растопленной глазурью, посыпьте стружкой и снова поставьте в холодильник на 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогера Леры:
Бисквитный рулет Рафаэлло
Ингредиенты (вес рулета ~1,3 кг):
Для бисквита (противень 30*40 см):
4 яйца
85 г сахара
щепотка соли
90 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
35 мл масла
Для крема:
1 яйцо
100 г сахара
5 г ванн. сахара
200 мл молока
20 г крахмала или пш. муки
20 г слив. масла
75 г кокосовой стружки
200 г сыра
Для начинки:
75 г измельченного обжаренного миндаля
Для глазури:
200 г белого шоколада
40 мл растительного масла
50 г кокосовой стружки
Готовим:
Бисквит:
Яйца с сахаром и солью взбиваем миксером в пышную светлую пену (7-8 мин). Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, растительное масло и перемешиваем на низких оборотах миксера пару минут.
Выливаем тесто на лист с пергаментом и равномерно распределяем.
Выпекаем при 180 гр. ~10 мин. Снимаем пергамент, сверху кладем влажное полотенце и плотно сворачиваем в рулет. Даем остыть.
Крем:
Сочетаем яйцо, сахар, ван. сахар, молоко и крахмал/мука. Ставим на огонь и варим до загустения. Выключаем огонь, добавляем масло, перемешиваем и остужаем. Добавляем кокосовую стружку, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час. После этого пару мин взбиваем с творожным сыром. ⠀
Глазурь:
Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке (каждые 30 сек достаем и перемешиваем). Добавляем растительное масло и перемешиваем. Добавляем кокосовую стружку и снова перемешиваем.
Собираем:
Раскатываем рулет, смазываем кремом, посыпаем орешками и плотно сворачиваем в рулет. Обертываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов. Затем поливаем глазурью, сверху посыпаем стружкой и убираем в холодильник на 15-20 мин. Приятного тебе аппетита.