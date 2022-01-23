Кожен інгредієнт дуже смачний сам по собі. Але якщо з'єднати їх шарами, вийде справді дивовижний десерт!
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Рецепт бананово-карамельного крем-десерту
Інгредієнти:
- 2 банани;
- карамель;
- 200 грамів збитих вершків;
- 100 грамів цукру;
- 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
- дрібка солі;
- 3 склянки незбираного молока;
- 2 яйця;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- 1 столова ложка екстракту ванілі;
- пісочне печиво або бісквіт;
- 40 грамів масла;
- 1 столова ложка цукру.
Приготуйте крем
У середній мисці збийте яйця виделкою та відкладіть. Змішайте цукор, кукурудзяний крохмаль і сіль у середній каструлі. Поступово влийте молоко, збиваючи, щоб вийшла однорідна суміш. Варіть на середньому вогні, майже постійно помішуючи, поки суміш не загусне і не закипить. Продовжуйте готувати і помішувати ще 1 хвилину.
Вилийте кілька столових ложок гарячої суміші в миску з яйцями і відразу ж добре перемішайте. Підігріту яєчну суміш вилийте в каструлю з рештою гарячої молочної суміші. Залиште до повільного кипіння і варіть 1 хвилину, постійно помішуючи. Заберіть з вогню і додайте масло і ванілін. Відставте охолонути.
Зробіть основу
Якщо ви для приготування обрали печиво, то вам слід зробити основу. Подрібніть його у блендері або вручну. Насипте крихту, цукор і розтоплене масло в миску і перемішайте до повного з'єднання.
Викладіть десерт у склянки
Розсипте приблизно 2 столові ложки печива або бісквіту по склянках. Зверху додайте шар кондитерського крему, тоді – кілька скибочок банана. Полийте все карамеллю і повторіть дії кілька разів.
Готові десерти залиште в холодильнику. Зверху посипте шматочком свіжого банана безпосередньо перед подачею.
Бананово-карамельний десерт / Фото glorious