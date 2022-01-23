Кожен інгредієнт дуже смачний сам по собі. Але якщо з'єднати їх шарами, вийде справді дивовижний десерт!

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Рецепт бананово-карамельного крем-десерту

Інгредієнти:

2 банани;

карамель;

200 грамів збитих вершків;

100 грамів цукру;

50 грамів кукурудзяного крохмалю;

дрібка солі;

3 склянки незбираного молока;

2 яйця;

2 столові ложки вершкового масла;

1 столова ложка екстракту ванілі;

пісочне печиво або бісквіт;

40 грамів масла;

1 столова ложка цукру.

Приготуйте крем

У середній мисці збийте яйця виделкою та відкладіть. Змішайте цукор, кукурудзяний крохмаль і сіль у середній каструлі. Поступово влийте молоко, збиваючи, щоб вийшла однорідна суміш. Варіть на середньому вогні, майже постійно помішуючи, поки суміш не загусне і не закипить. Продовжуйте готувати і помішувати ще 1 хвилину.

Вилийте кілька столових ложок гарячої суміші в миску з яйцями і відразу ж добре перемішайте. Підігріту яєчну суміш вилийте в каструлю з рештою гарячої молочної суміші. Залиште до повільного кипіння і варіть 1 хвилину, постійно помішуючи. Заберіть з вогню і додайте масло і ванілін. Відставте охолонути.

Зробіть основу

Якщо ви для приготування обрали печиво, то вам слід зробити основу. Подрібніть його у блендері або вручну. Насипте крихту, цукор і розтоплене масло в миску і перемішайте до повного з'єднання.

Викладіть десерт у склянки

Розсипте приблизно 2 столові ложки печива або бісквіту по склянках. Зверху додайте шар кондитерського крему, тоді – кілька скибочок банана. Полийте все карамеллю і повторіть дії кілька разів.

Готові десерти залиште в холодильнику. Зверху посипте шматочком свіжого банана безпосередньо перед подачею.



Бананово-карамельний десерт / Фото glorious