Повітряний бісквіт, ніжний кокосовий крем, глазур із білого шоколаду з кокосовою стружкою – саме так звучить опис ідеального десерту, який не відрізнити на смак від тих самих рафаеллок.

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Готується такий рулет набагато легше, ніж це може видатися на перший погляд, а результат вас вразить. Тож мерщій зберігайте рецепт і гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

Рулет Рафаелло: покроковий рецепт

Інгредієнти для рулету вагою приблизно 1,3 кілограма:

Для бісквіта:

4 яйця;

85 грамів цукру;

дрібка солі;

90 грамів борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

35 мілілітрів олії.

Для крему:

1 яйце;

100 грамів цукру;

5 грамів ванільного цукру;

200 мілілітрів молока;

20 грамів кулінарного крохмалю;

20 грамів вершкового масла;

75 грамів кокосової стружки;

200 грамів вершкового сиру.

Для начинки:

75 грамів подрібненого обсмаженого мигдалю

Для глазурі:

200 грамів білого шоколаду;

40 мілілітрів олії;

50 грамів кокосової стружки.

Спосіб приготування:

Печемо бісквіт:

Збийте міксером яйця, цукор та сіль, поки не утвориться пишна піна. Тоді поступово додайте просіяне борошно, розпушувач та олію. Ще кілька хвилин продовжуйте перемішувати. Вилийте тісто у встелену пергаментом форму для запікання та відправте у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Коли корж буде готовий, дістаньте його з духовки, зверху покладіть вологий рушник і щільно згорніть у рулет та відставте, аби він охолонув.

Готуємо крем:

У сотейнику змішайте яйце, цукор, ванільний цукор, молоко та крохмаль і поставте на вогонь. Варіть, поки однорідна маса не загусне. Тоді зніміть з вогню, додайте вершкового масла, перемішайте та дайте охолонути. Після цього висипте кокосову стружку, перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте у холодильник на 1 годину. Тоді ще кілька хвилин збийте крем міксером разом з сиром.

Що потрібно для глазурі:

Шоколад розтопіть на водяній бані або у мікрохвильовці (кожні 30 секунд потрібно перемішувати). Додайте олію і кокосову стружку та знову перемішайте.

Як зібрати рулет

Розгорніть корж, змастіть його кремом, посипте горішками і знову щільно згорніть у рулет. Замотайте у харчову плівку та відправте у холодильник на кілька годин. Потім полийте розтопленою глазур'ю, посипте стружкою й знову поставте у холодильник на 15 – 20 хвилин.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Лери:

Бісквітний рулет Рафаелло

Інгредієнти (вага рулету ~ 1,3 кг):

Для бісквіта (деко 30*40 см):

4 яйця

85 г цукру

дрібка солі

90 г борошна

1 ч. л. розпушувача

35 мл олії

Для крему:

1 яйце

100 г цукру

5 г ван. цукру

200 мл молока

20 г крохмалю або пш. борошна

20 г слив. олії

75 г кокосової стружки

200 г сиру

Для начинки:

75 г подрібненого обсмаженого мигдалю

Для глазурі:

200 г білого шоколаду

40 мл олії

50 г кокосової стружки

Готуємо:

Бісквіт:

Яйця з цукром та сіллю збиваємо міксером до пишної світлої піни (7-8 хв). Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, олію і перемішуємо на низьких оборотах міксера пару хвилин.

Виливаємо тісто на лист з пергаментом і рівномірно розподіляємо.

Випікаємо при 180 гр. ~ 10 хв. Знімаємо пергамент, зверху кладемо вологий рушник і щільно згортаємо в рулет. Даємо охолонути.

Крем:

Поєднуємо яйце, цукор, ван. цукор, молоко та крохмаль/борошно. Ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Вимикаємо вогонь, додаємо масло, перемішуємо і остуджуємо. Додаємо кокосову стружку, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і забираємо в холодильник на 1 годину. Після цього пару хв збиваємо з сирним сиром. ⠀

Глазур:

Шоколад розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі (кожні 30 сек дістаємо і перемішуємо). Додаємо олію і перемішуємо. Додаємо кокосову стружку та знову перемішуємо.

Збираємо:

Розгортаємо рулет, змащуємо кремом, посипаємо горішками і щільно згортаємо в рулет. Обгортаємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на пару годин. Потім поливаємо глазур'ю, зверху посипаємо стружкою і прибираємо в холодильник на 15-20 хв. Смачного.