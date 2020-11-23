Ставити цілі – це одна зі звичок успішних людей. Потрібно завжди уявляти те, що ти хочеш, і наполегливо працювати для досягнення своїх цілей. Проте існують міфи, які заважають нам досягти бажаного.

Саме тому Ідеї 24 зробили добірку таких міфів, аби розвінчати їх і допомогти вам наблизитися до своїх мрій.

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1. Незмінна ціль

Побутує думка, що якщо людина щось запланувала, то вона повинна наполегливо до цього йти і не змінювати свою ціль. Але це хибне рішення. Насправді ціль повинна бути "гнучкою". У процесі досягнення цілей змінюється ваше оточення, ваші умови навколо, змінюєтеся ви. Відповідно, у вас можуть змінюватися пріоритети, плани та мрії.

Будь-яка ціль може мати багато варіантів її досягнення / Фото timesofindia

2. "Дрібні" цілі

Вважається, що цілі повинні бути "масштабними". Тобто, якщо щось планувати, то на 10 років, якщо про щось мріяти, то лише про щось фантастичне і малоймовірне. Проте ви повинні ставити собі не лише довготривалі цілі. "Дрібні" плани на найближчий час теж важливі. Адже за ці 10 років ви здатні досягти мільйони, здавалося б, незначних цілей. Вони, в свою чергу, можуть змінити вашу "масштабну" ціль.

Подорож – ідеальна "дрібна" ціль / Фото unsplash

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3. Усе почнеться з понеділка

Популярним є твердження, що починати щось важливе краще з понеділка або з Нового року. Але це не так. Усе діє навпаки. Ви просто впевнені в магії передноворічної казковості або розслаблені у недільний вихідний. Варто планувати все в будь-який робочий день. Тоді ви в тонусі, налаштовані на фізичну чи мозкову роботу і, відповідно, формування цілей відбувається більш реалістично.

Не завжди ставити собі цілі в понеділок або 31 грудня – хороша ідея / Фото freepik

4. Ціль може бути лише практична?

Коли ви про щось мрієте, то, здається, це стосується конкретних досягнень, які може побачити ваше оточення. Проте насправді суть мети полягає в отриманні не практичних речей, які оцінять усі, а в тому, що ви в кінцевому результаті відчуваєте. Наприклад, покупка автомобіля – це не просто наявність необхідної речі, а можливість частіше їздити до рідних або відвідати красиві місця. За практичною метою стоять емоції.

Емоції від покупки автомобіля значно важливіші за саму річ / Фото tropicalfcu

5. Записані цілі

Багато хто вважає, що усі свої цілі потрібно записувати, адже завдяки цьому їх легше втілити в життя. Досягти певної мети легше тоді, коли ви реально щось робите для цього. Ціль може бути всього одна і, написавши її на аркуші паперу, ви не будете на півдорозі до її реалізації.

Записувати свої цілі потрібно, але це не наближає вас до здійснення задуманого / Фото jinjibu