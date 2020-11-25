Если вы не являетесь сторонником покупки еды онлайн, то это значит, что минимум два-три раза в неделю вы посещаете магазин. В условиях пандемии это не только опасно, но и сложно. Иногда приходится долго стоять в очереди, посещать магазин в неудобное время или, будучи совсем изможденным после работы, бежать за солью.

Идеи 24 собрали советы, благодаря которым у вас на кухне всегда будет запас необходимых продуктов. Это поможет вам реже посещать магазины.

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1. Продукты из кладовой

Если вы позаботились о том, чтобы в вашей кладовке был хороший запас различных продуктов –замечательно. Но не спешите оттуда сразу что-то брать. В случае, если продукт не настолько нужен, внесите его в список для последующей покупки. Однако, если вам крайне что-то понадобилось на следующий день после посещения магазина – возьмите этот продукт из запасов. Во время следующей покупки обязательно приобретите то, что взяли из кладовой.

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2. Готовьте с "забытых" продуктов

С момента прошлой покупки прошло много дней и вы уже не знаете, что и из чего приготовить? Не спешите сразу в магазин. Лучше включите свою фантазию, немного почитайте рецепты блюд и приготовьте что-то из "забытых" продуктов, которые уже давно "перекидается" в холодильнике или на полочке.

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3. Меню

Незапланированная поездка в магазин приводит к спонтанным покупкам. Приобретя даже то, что вам не совсем нужно, вы потом можете его выбросить. Именно поэтому старайтесь хотя бы примерно понимать, что готовить в течение следующей недели. По желанию вообще можете составить меню и приобрести то, что вам точно понадобится по соответствующему списку.

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4. Товары, которые не портятся

Во время поездки в магазин вы должны примерно рассчитывать и покупать 2/3 товаров, которые не портятся длительное время. Их можно брать с запасом. Фрукты, молочные и мясные изделия имеют короткий срок годности. Их употребление не нужно откладывать.

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5. Замораживание продуктов

Не отказывайтесь от морозильной камеры. Приобретя овощи, сырое мясо или фрукты, вы можете разделить на две части: для срочного принятия и для заморозки. Как вариант, можете покупать уже замороженные продукты. Например, смесь овощей, полуфабрикаты, рыбу и тому подобное.

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6. Экспериментируйте с программами для питания

Существуют различные программы для экономии продуктов, для создания меню (в зависимости от вкусовых предпочтений), для приготовления "бюджетных" блюд из нескольких доступных ингредиентов и тому подобное. Все это в доступе, поэтому вместо того, чтобы тратить время на просмотр ленты в соцсетях, вы можете почитать что-то полезное и вдохновиться этим.

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