Періодично в кожного з нас трапляються ситуації, коли ми тривалий час не можемо заснути. Ми рахуємо вівці, багато крутимося, гортаємо стрічку новин чи переглядаємо фото в соцмережах, а сон так і не "приходить".

Ідеї 24 допоможуть вам уникнути безсоння і навчитися швидко засинати. Способи прості, але дієві.

Читайте також: Як боротися з сонливістю на роботі: 10 дієвих способів

Провітрювання

Коли людина засинає, її температура тіла трішки підіймається. Тому дуже важливо, щоб в спальні був ідеальний температурний режим. Незалежно від пори року, провітрюйте спальню декілька хвилин перед сном.

Денний сон

Через нічні безсоння, як правило, люди відчувають втому вдень, тому не можуть відмовитися від денного сну. Це, своєю чергою, повністю "збиває" режим. Для того, щоб уникнути безсоння вночі, припиніть спати вдень.

Фото newsbytesapp

Режим сну

Для здорової людини вкрай важливо спати 7-9 годин на добу. Кожен організм сам "пристосовується" до способу життя та графіку. Завдяки цьому, маючи нормальний режим дня, ваш внутрішній годинник "допоможе" вам засинати тоді, коли це необхідно організму.

Цікаво: Як позбутися негативних думок: 5 простих способів

Вечеря

Для того, щоб швидко заснути й відчувати себе комфортно після вечері, потрібно правильно харчуватися. Саме тому вкрай важливо відмовитися від вечірнього вживання вуглеводів. Для міцного сну краще випити склянку теплого молока.

Фото polzavred

Спорт

Надзвичайно важливо займатися спортом впродовж дня. Спорт вливає не лише на фізичні показники здоров'я, він також може покращувати настрій. Для того, щоб міцно спати вночі, найкраще виконувати фізичні вправи зранку.

Ґаджети

Використання різноманітних ґаджетів негативно впливають на якість сну. Значно складніше заснути тоді, коли ви тривалий час грали в гру, переглядали смішні зображення чи дивилися серіал. За годину до сну краще максимально розслабтеся і присвятіть час собі без смартфонів.

Фото postila

Новини

Більшість новин, які ми читаємо перед сном негативні. Це може викликати негативні емоції чи навіть роздратування. Завдяки цьому нам буде важко заснути тривалий час. Краще перед сном почитати "легкі" художні твори.