Періодично кожен з нас відчуває на роботі сонливість. Це пов'язано з фізичною чи психічною втомою, малою кількістю сну або зі "збитим" режимом. Так чи інакше нам потрібно працювати, виконувати безліч справ і повноцінно спілкуватися з колегами.

Ідеї 24 розкажуть вам, як зробити так, щоб на роботі швидко позбутися сонливості. Способи прості, але дієві. Ви в цьому переконаєтеся.

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Чиста вода

Випивши склянку чистої прохолодної води, ви зможете збадьоритися. Не варто брати солодкі газовані напої, адже вони не допомагають позбутися сонливості.

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Холод

Для того, щоб не відчувати сонливість, варто провітрити кімнату. Краще відкрити вікна на кілька хвилин, проте кондиціонер теж може допомогти. Навіть незначне зниження температури в офісі дасть потрібний ефект.

"Тонізуючі" продукти

Деякі продукти можуть додавати бадьорості й позбавляти сонливості на робочому місці. До таких належить шоколад, напої з імбиром, цитрусові, яблука, шпинат.

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Кофеїн

Кофеїн – це один з найпоширеніших продуктів, який використовують для того, щоб позбутися сонливості на роботі. Він міститься у натуральній каві та у зеленому чаї.

Рух

Зміна положення тіла допомагає посилювати кровообіг, а це своєю чергою, бадьорить. Як тільки почали відчувати сонливість, зробіть зарядку чи розтяжку або пройдіться.

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Аромати

Ароматерапія – це справжнє мистецтво, яке допомагає впливати на фізичний та психічний стан людини за допомогою запахів. Так, за допомогою аромату кофеїну, лимона, грейпфрута, апельсина ви почуватимете себе бадьоро тривалий час.

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Світло

У приміщенні, де ви працюєте, повинне бути гарне освітлення. Яскраве світло активізує роботу мозку і сприяє пробудженню і появі бадьорості.

Музика

Якщо хочете почувати себе бадьоро на робочому місці, по можливості увімкніть веселу та ритмічну музику. Особливо ви позбудетеся сонливості, якщо будете підспівувати. Спокійна повільна мелодія навпаки може ще більше викликати сонливість. Тому гарно подумайте та складіть свій ранковий плейлист.

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Жувальна гумка

Під час жування жуйки мозок отримує оманливий сигнал про можливе вживання їжі. Завдяки цьому сонливість зменшується.

Незручне місце

Завжди важко заснути в некомфортному місці. Як би це не прозвучало дивно, але незручний стілець або некомфортна поза під час роботи може позбавити вас сонливості.