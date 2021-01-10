У кожного з нас періодично з'являються негативні думки. Якщо це поодинокі випадки, то хвилюватися не варто. Проте досить часто негативне мислення може перетворитися у звичку. Вона може руйнувати наше життя і негативно позначатися на здоров'ї.

Ідеї 24 допоможуть вам навчитися позбуватися негативних думок і вберегти своє здоров'я.

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1. Записуйте негативні думки

Досить часто негатив буває "безформним". Звідси зрозуміло, що як такої причини налаштовувати себе на негатив нема. Тому, як тільки розумієте, що не можете контролювати свої думки, починайте записувати їх на папері. Через деякий час проаналізуйте написане. Це допоможе вам більш об'єктивно сприймати те, що відбувається у вашому житті і як ви до тих подій ставитеся.

2. Не впадайте у крайнощі

Люди із негативним мисленням завжди у своїх думках уявляють найгірші сценарії розвитку будь-яких ситуацій. Не впадайте у крайнощі. Якщо хочете подумати про результат певних дій, уявляйте не лише погані, а й хороші сценарії.

3. Прогнозування

Багато людей бояться невизначеності. Тому, як тільки опиняються в "підвішеній" ситуації, розпочинають прогнозувати. Такої звички краще позбутися. Або взагалі відкиньте способи прогнозування, або аналізуйте ситуацію об'єктивно.

Не бійтеся невизначеності /Фото zygmantovich

4. Позитив

Одна з проблем регулярної появи негативних думок – невміння бачити позитив. Навчіться сприймати ситуацію не односторонньо. Помічайте позитив і приймайте його.

5. Сон

Негативні думки – це результат фізичної або психічної втоми. Тому, для того, щоб відмінно себе почувати потрібно спати не менше 8 годин. Налагодьте свій режим, навчіть бачити позитив і ви з легкістю зможете "відсіювати" негативні думки.