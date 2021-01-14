Периодически у каждого из нас случаются ситуации, когда мы долго не можем уснуть. Мы считаем овцы, много крутимся, листаем ленту новостей или пересматриваем фото в соцсетях, а сон так и не "приходит".

Идеи 24 помогут вам избежать бессонницы и научиться быстро засыпать. Способы простые, но действенные.

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Проветривания

Когда человек засыпает, его температура тела немного поднимается. Поэтому очень важно, чтобы в спальне был идеальный температурный режим. Независимо от времени года, проветривайте спальню несколько минут перед сном.

Дневной сон

Через ночную бессонницу, как правило, люди чувствуют усталость днем, поэтому не могут отказаться от дневного сна. Это, в свою очередь, полностью "сбивает" режим. Для того чтобы избежать бессонницы ночью, прекратите спать днем.

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Режим сна

Для здорового человека крайне важно спать 7-9 часов в сутки. Каждый организм сам "приспосабливается" к образу жизни и графику. Благодаря этому, имея нормальный режим дня, ваши внутренние часы "помогут" вам засыпать тогда, когда это необходимо организму.

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Ужин

Для того чтобы быстро заснуть и чувствовать себя комфортно после ужина, нужно правильно питаться. Именно поэтому крайне важно отказаться от вечернего употребления углеводов. Для крепкого сна лучше выпить стакан теплого молока.

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Спорт

Очень важно заниматься спортом в течение дня. Спорт влияет не только на физические показатели здоровья, он также может улучшать настроение. Для того чтобы крепко спать ночью, лучше выполнять физические упражнения утром.

Гаджеты

Использование различных гаджетов негативно влияют на качество сна. Значительно сложнее заснуть, когда вы длительное время играли в игру, просматривали смешные изображения или смотрели сериал. За час до сна лучше максимально расслабьтесь и посвятите время себе без смартфонов.

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Новости

Большинство новостей, которые мы читаем перед сном отрицательные. Это может вызвать негативные эмоции или даже раздражение. Благодаря этому нам будет трудно заснуть длительное время. Лучше перед сном почитать "легкие" художественные произведения.