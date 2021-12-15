Салати з відварених овочів у нашому меню не рідкість. Крім цього, у новорічно-різдвяний період їх готують особливо багато. Олів'є, напевне, лідер серед них. І найнудніший процес у його приготуванні – почистити овочі.
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Так, ніхто не любить чистити що сиру, що щойно зварену картоплю, адже це займає багато часу, а м'яка шкірка погано відстає і постійно рветься. Проте існує один спосіб, який допоможе вам очистити картоплю від шкірки за лічені секунди.
Як швидко почистити відварену картоплю
- Ножем зробіть неглибокі надрізи посередині сирих митих картоплин. Ви повинні прорізати лише шкірку.
- Відправте картоплю варитися. Це займе приблизно 20 – 30 хвилин.
- Коли картопля буде готова, окріп злийте і залити її крижаною водою на 20 – 30 секунд.
- Відразу починайте чистити: тримайте картоплю двома руками, трохи здавлюючи її біля надрізів. Далі просто "поверніть" шкірку та зніміть її.
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