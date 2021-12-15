Салати з відварених овочів у нашому меню не рідкість. Крім цього, у новорічно-різдвяний період їх готують особливо багато. Олів'є, напевне, лідер серед них. І найнудніший процес у його приготуванні – почистити овочі.

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Так, ніхто не любить чистити що сиру, що щойно зварену картоплю, адже це займає багато часу, а м'яка шкірка погано відстає і постійно рветься. Проте існує один спосіб, який допоможе вам очистити картоплю від шкірки за лічені секунди.

Як швидко почистити відварену картоплю

Ножем зробіть неглибокі надрізи посередині сирих митих картоплин. Ви повинні прорізати лише шкірку. Відправте картоплю варитися. Це займе приблизно 20 – 30 хвилин. Коли картопля буде готова, окріп злийте і залити її крижаною водою на 20 – 30 секунд. Відразу починайте чистити: тримайте картоплю двома руками, трохи здавлюючи її біля надрізів. Далі просто "поверніть" шкірку та зніміть її.

Тепер готувати олів'є набагато легше й швидше!

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