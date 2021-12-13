Тіктокер tony.zak показав на відео дуже актуальну у цей період хитрість – як легко відірвати цінник на подарунку. Для цього хлопець використав електричний домашній гриль. Але інші користувачі у коментарях додали, що підійде також праска або щипці для вирівнювання волосся.

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На ролику видно, що блогер кладе картонну бирку від одягу на розпечений гриль, а за 20 секунд дістає. Після цього цінник без проблем можна прибрати з етикетки.

Такий спосіб підійде, якщо клейкий папір потрібно відірвати справді від бирки чи чогось іншого пласкої форми, а якщо у вас подарунок об'ємний, то нагріти цінник можна праскою.

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