Салаты из отварных овощей в нашем меню не редкость. Кроме этого, в новогодне-рождественский период их готовят особенно много. Оливье, вероятно, лидер среди них. И самый скучный процесс в его приготовлении – почистить овощи.

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Да, никто не любит чистить что сырой, что только сваренный картофель, ведь это занимает много времени, а мягкая кожица плохо отстает и постоянно рвется. Однако существует один способ, который поможет вам очистить картофель от кожуры в считанные секунды.

Как быстро почистить отварной картофель

Ножом сделайте неглубокие надрезы посреди сырых мытых картофелин. Вы должны прорезать только кожуру. Отправьте картофель вариться. Это займет примерно 20 – 30 минут. Когда картофель будет готов, кипяток слейте и залить его ледяной водой на 20 – 30 секунд. Сразу начинайте чистить: держите картофель двумя руками, немного сдавливая его у надрезов. Далее просто "поверните" кожуру и снимите ее.

Теперь готовить оливье гораздо легче и быстрее!