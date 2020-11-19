Періодично у кожного з нас виникає бажання щось змінити у своєму домі. Придбати нові меблі не завжди є можливість, а от попрацювати над декоративними елементами – не проблема.

Ідеї 24 зібрали для вас прості ідеї, як швидко та легко освіжити будинок, не витрачаючи при цьому шалених коштів.

1. Замініть недороге обладнання або елементи декору

Можливо, ви навіть не задумувалися про те, яку роль можуть відігравати дверні ручки, маленькі настільні лампи чи навіть декоративні коробочки. Спробуйте пофантазувати, який елемент можна замінити на більш яскраву деталь. Навіть такі незначні зміни здатні зробити вигляд кімнати абсолютно іншим.

Навіть нові ручки для шафки або невеликий торшер здатні оновити інтер'єр / Фото unsplash

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2. Декоративна стіна

Для того, щоб освіжити дизайн кімнати, можна створити декоративну стіну. Таке оновлення не надто дороге, але стилістика спальні чи вітальні однозначно зміниться. Знову ж таки, увімкніть свою фантазію, перегляньте найкращі дизайнерські поради і розпочинайте перевтілення.

Темний декор стіни покращує інтер'єр кімнати / Фото unsplash

3. Вікна

Уявіть собі, що ваша кімната – це фотографія. Логічно, що ваші вікна – це рамка. Саме вікна відіграють не малу роль в інтер'єрі кімнати. Замінити самі вікна – не дешева процедура, а от придбати новий тюль, штори чи ролети – завдання легше. Під час такого оновлення беріть до уваги й таку деталь, як карниз. Він також може додати вашій кімнаті вишуканого стилю.

Тюль – річ, яка здатна додати особливої яскравості кімнати / Фото unsplash

4. Купіть нові подушки

Якщо вам здається, що ваша кімната злегка похмура, – додайте яскравих фарб у вигляді невеликих подушок. Підбирайте такі, які ідеально пасуватимуть вашому дивану.

Подушки – це елементи, які вносять незначні зміни в дизайні / Фото unsplash

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5. Новий килим

Килими мають унікальну здатність додавати кімнаті затишку та комфорту. Тому така покупка – чудовий варіант для оновлення інтер'єру будь-якої кімнати. Колір, візерунок, форма – усе це відіграє важливу роль, тому будьте завбачливі при покупці цього елементу декору.

Килим робить будь-яку кімнату більш затишною / Фото unsplash

6. Зверніть увагу на свої стіни

Полички, рамки з фото, картини – це все хороші аксесуари для вашого інтер'єру. Подумайте, що більш вдало буде гармоніювати з вашим дизайном. Для цього можна використати квадратні або круглі полички на стіні, оригінальні фото у рамках або картини у стилі попарт.

Полички чи рамки з фото – універсальний декор для будь-якого інтер'єру / Фото unsplash

7. Змініть постільну білизну

Якщо ви хочете оновити спальну кімнату, вам важливо звернути увагу на ліжко. Воно є центральним елементом спальні. Придбати нові меблі – не варіант, тому змініть постільну білизну. Придбайте стильну ковдру, яскравий плед, оригінальні подушки тощо.

Покупка постільної білизни доречна завжди / Фото unsplash