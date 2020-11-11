10 крутих ідей для переробки старих меблів на стильні предмети інтер'єру
Практично в кожного з нас в квартирі чи в будинку є меблі, якими ми не користуємося, але викинути їх не піднімається рука. Як правило, такі меблі мають застарілий дизайн, незначні пошкодження або просто не пасують нашому новому інтер'єру. То що ж робити, якщо викидати стару поличку, шафку, крісло чи столик зовсім не хочеться?
Запасіться терпінням та гарним настроєм, включіть фантазію і творіть свої інтер'єрні шедеври – радять Ідеї 24.
Перед тим, як почати перевтілювати старі меблі, візьміть до уваги:
- це заняття може бути тривалим, адже не завжди за один вечір можна зробити ідеальний декор;
- вам доведеться знайти спеціальне місце або куточок, де ви зможете реставрувати свої меблі таким чином, щоб не пошкодити нічого в своїй квартирі;
- швидше за все вам доведеться підбирати та купувати матеріали (фарбу, лак для покрівлі меблів, декоративні ручки тощо).
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Отже, якщо у вас є трішки вільного часу та бажання перевтілити свої старі меблі, наша підбірка крутих ідей вам точно сподобається.
Романтична лавка
Якщо у вас є два старі стільці, ви можете створити красиву лавочку для зали, кухні чи навіть саду. Для цього вам лише потрібно розділити стільці від сидінь, спиляти по дві ніжки з обох стільців, забрати сидіння і прикріпити між стільцями міцну фанеру. Після цього лише необхідно подбати про декор лавки. Тут можете фантазувати та експериментувати. Колір обирайте такий, щоб пасував до інших меблів.
Зручний стілець для читання або улюблене місце для вашого пухнастого друга
Якщо вам постійно заважає старий комод, у якому зламані деякі шухляди, – переробіть його у зручний стілець чи улюблене місце для котика чи пса. Процес не складний. Варто лише "забрати" небажані шухляди і задекорувати (пофарбувати) ті елементи, які залишилися. Вдалим доповнення після такої реставрації стануть м'які та зручні подушки, а також улюблені іграшки вашого домашнього улюбленця.
Реставрація столу
Вам набрид старий журнальний стіл і ви зовсім не знаєте, як його змінити? Не проблема. Перетворіть його на вінтажний стильний елемент декору. Усі друзі будуть впевнені в тому, що така річ не просто дорога, а й ексклюзивна. Для цього спочатку пофарбуйте ніжки у світлий колір, потім закріпіть фанеру дещо більшу, ніж оригінальна "кришка" столу. До неї зверху приклейте спеціальний поролон для меблів і після цього оберіть тканину чи фатин для декору.
Журнальний стіл – нова версія / Фото newlywedmcgees
Стільці із застарілим принтом
Такі елементи інтер'єру найпростіше переробити, адже достатнього лише пофарбувати ніжки і покрити стару тканину новою. Для того, щоб стілець виглядав красиво, варто обирати тканину такого кольору, який точно поєднається з вашими іншими меблями.
Яскравий дизайн старих стільців / Фото berkem
Шафа, яка вам насправді сподобається
Якщо ви полюбляєте старі меблі, зберігаєте їх, але прагнете трішки їх осучаснити, зберігши часткову автентичність – просто пофарбуйте їх в інший колір.
Для "перевтілення" такої шафи вам знадобиться лише якісна фарба вдало підібраного кольору. Буквально дві годинки праці – і вуаля – стильна шафа уже у вашій квартирі.
Стара шафа в новому кольорі / Фото thriftdiving
Старий телевізор
У вас досі є старий телевізор у дерев'яній рамці? Давно плануєте його викинути, а руки все не доходять? Перетворіть його на красиву книжкову полицю. Для цього варто "почистити" конструкцію від екрана та усіх з'єднувальних елементів. Вам знадобиться лише дерев'яна коробка. Виготовляємо 2-3 так звані дерев'яні перегородки, закріплюємо їх, фарбуємо все в один колір і через декілька годин ставимо на полицю всі свої книги.
Приліжкова тумба
Приліжкова тумба – це одна з найпотрібніших меблів у спальні. Це місце, де зберігаються усі найнеобхідніші речі. Вона може містити від книги, яку ви читаєте перед сном, до манікюрних ножиць чи навіть зарядних пристроїв до телефону. Така тумба повинна бути не лише практичною, а й красивою. Для цього стару тумбу варто перефарбувати в привабливий колір. Краще, якщо ви поєднаєте два кольори світлих відтінків. За бажанням можете змінити ручки на більш стильні.
Незамінна річ у кожній спальні / Фото legko.com
Благородне трюмо
Старе трюмо можна реставрувати в будь-якому випадку. Розпочати варто зі столика, на якому зафіксоване дзеркало. Для цього потрібно спеціальними інструментами зняти шпон. Потім можна обирати той шлях, який вам найбільш до вподоби. Можете пофарбувати деревину або ж поклеїти її спеціальною плівкою. За бажанням також можна змінити дзеркало, придбавши попередньо нове.
Оригінальний комод
Старий комод можна реставрувати будь-яким способом. Це все залежить від ваших вмінь та бажань. Ми пропонуємо зробити рельєфний дизайн шухляд та інших нерівних частин старого комода. Для цього спочатку потрібно зняти шпон, відшліфувати всі сторони комода, а потім пофарбувати бажані місця фарбою. Радимо шухляди обклеїти рельєфними шпалерами, які згодом варто пофарбувати у бажаний колір. За бажанням можна змінити ручки. Їх варто попередньо купити у спеціальному магазині.
Реставрація комоду за допомогою шпалер та фарби / Фото hometalk
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