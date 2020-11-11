Запасіться терпінням та гарним настроєм, включіть фантазію і творіть свої інтер'єрні шедеври – радять Ідеї 24.

Перед тим, як почати перевтілювати старі меблі, візьміть до уваги:

Цікаво: Інтер'єр маленької квартири: 3 цікавих ідеї з іноземних проєктів

Отже, якщо у вас є трішки вільного часу та бажання перевтілити свої старі меблі, наша підбірка крутих ідей вам точно сподобається.

Романтична лавка

Якщо у вас є два старі стільці, ви можете створити красиву лавочку для зали, кухні чи навіть саду. Для цього вам лише потрібно розділити стільці від сидінь, спиляти по дві ніжки з обох стільців, забрати сидіння і прикріпити між стільцями міцну фанеру. Після цього лише необхідно подбати про декор лавки. Тут можете фантазувати та експериментувати. Колір обирайте такий, щоб пасував до інших меблів.

Романтична лавка прикрасить будь-який сад / Фото anoregoncottage