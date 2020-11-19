Периодически у каждого из нас возникает желание что-то изменить в своем доме. Приобрести новую мебель не всегда есть возможность, а вот поработать над декоративными элементами – не проблема.

Идеи 24 собрали для вас простые идеи, как быстро и легко освежить дом, не тратя при этом огромные средства.

1. Замените недорогое оборудование или элементы декора

Возможно, вы даже не задумывались о том, какую роль могут играть дверные ручки, маленькие настольные лампы или даже декоративные коробочки. Попробуйте пофантазировать, какой элемент можно заменить на более яркую деталь. Даже такие незначительные изменения способны сделать вид комнаты совершенно другим.

Даже новые ручки для шкафчика или небольшой торшер способны обновить интерьер / Фото unsplash

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2. Декоративная стена

Для того, чтобы освежить дизайн комнаты, можно создать декоративную стену. Такое обновление не слишком дорогое, но стилистика спальни или гостиной однозначно изменится. Опять же, включите свою фантазию, просмотрите лучшие дизайнерские советы и начинайте перевоплощения.

Темный декор стены улучшает интерьер комнаты / Фото unsplash

3. Окна

Представьте себе, что ваша комната – это фотография. Логично, что ваши окна – это рамка. Именно окна играют не малую роль в интерьере комнаты. Заменить сами окна – не дешевая процедура, а вот приобрести новый тюль, шторы или роллеты – задача легче. Во время такого обновления учитывайте и такую ​​деталь, как карниз. Он также может придать вашей комнате изысканного стиля.

Тюль – вещь, которая способна придать особую яркость комнате / Фото unsplash

4. Купите новые подушки

Если вам кажется, что ваша комната слегка облачная – добавьте ярких красок в виде небольших подушек. Подбирайте такие, которые идеально подойдут вашему дивану.

Подушки – это элементы, которые вносят незначительные изменения в дизайне / Фото unsplash

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5. Новый ковер

Ковры имеют уникальную способность придавать комнате уюта и комфорта. Поэтому такая покупка - отличный вариант для обновления интерьера любой комнаты. Цвет, узор, форма – все это играет важную роль, поэтому будьте предусмотрительны при покупке этого элемента декора.

Ковер делает любую комнату более уютной / Фото unsplash

6. Обратите внимание на свои стены

Полочки, рамки с фото, картины – это все хорошие аксессуары для вашего интерьера. Подумайте, что более удачно будет гармонировать с вашим дизайном. Для этого можно использовать квадратные или круглые полочки на стене, оригинальные фото в рамках или картины в стиле поп-арт.

Полочки или рамки с фото – универсальный декор для любого интерьера / Фото unsplash

7. Измените постельное белье

Если вы хотите обновить спальную комнату, вам важно обратить внимание на кровать. Она является центральным элементом спальни. Приобрести новую мебель – не вариант, потому измените постельное белье. Приобретите стильное одеяло, яркий плед, оригинальные подушки и тому подобное.

Покупка постельного белья уместна всегда / Фото unsplash