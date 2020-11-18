Любите готувати? Проводите багато часу в кухні? А чи комфортно ви все в ній облаштували? Думаєте, що так? Тоді перевірте. Для цього просто перегляньте добірку речей, які несумісні з поняттям "домашнього затишку".

Ідеї 24 радять вам більше часу приділити дизайну кухні, адже ця кімната заслуговує на ретельне оформлення.

1. Запаси продуктів на видному місці

Усі овочі потрібно заховати у спеціальні шафки, а фрукти краще оформити у красиві тарілки чи заховати в холодильник. Не варто залишати ці продукти в пакетах на столі, на мікрохвильовці чи на шафі.

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2. Меблі з відкритими ніжками

Якщо у вас в кухні всі меблі стоять так, що видно ніжки – це друга ознака того, що ця кімната може бути незатишною. Якщо в комплекті з кухонними меблями не йшли спеціальні планки – замовте їх додатково.

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3. Різнокольорові та пошкоджені дощечки для подрібнення

Вважається, що на кухні загалом повинно бути дві дощечки: для м'яса та овочів. Якщо ви прихильниця більшої кількості – не проблема. Проте, зауважте, купувати краще дощечки одного кольору. Так, вони будуть різного розміру, але це буде набір, який гарно впишеться у вашу кухню.

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4. Велика кількість речей на мікрохвильовці чи відкритих поличках

Не варто робити "склад" рушників, посуду чи продуктів на мікрохвильовці чи відкритих поличках. По-перше, це виглядає неестетично. По-друге, це може рано чи пізно погано позначитися на техніці. По-третє, якщо вам конче необхідно зберігати речі саме в цьому місці – поскладайте їх у спеціальні коробочки або чохли.

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5. Універсальні рушники

Не варто використовувати один і той самий кухонний рушник для посуду, каструль, столу тощо. Краще, якщо їх буде декілька різних. Щоб ви могли розуміти який рушник для чого призначений.

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6. Різні тарілки та миски для домашніх улюбленців

Не використовуйте різні тарілки чи інший посуд для годування тварин. Краще придбайте одну ємність, яка має два відділення: на воду та корм. Такий спеціальний посуд для домашніх улюбленців додасть ще трішки комфорту вашій кухні.

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7. Відкрита труба вентиляції

Це елемент, який часто забруднюється і який водночас важко миється. Якщо ви не бажаєте щоденно протирати вентиляційну трубу, а також, якщо хочете, щоб у вашій кухні було максимально затишно, "закрийте" трубу спеціальною поличкою, яка є частиною кухонних меблів.

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8. Контейнери

Контейнери на кухні – це незамінна річ. Особливо вони необхідні для сипучих продуктів. Усі контейнери повинні бути одного кольору та форми.

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9. "Прихватки" та рукавички

Якщо ви прихильниця тканинних рукавичок або "прихваток", не забувайте періодично їх прати та оновлювати. Як варіант, можете придбати собі спеціальний набір силіконових "прихваток". Їх не потрібно прати, варто лише помити. Окрім цього, вони більш тривалі у використанні.

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10. Зламана техніка

Якщо у вас зламалася мультиварка, тостер, кавоварка чи будь-яка інші техніка – не зволікайте і відремонтуйте її. Якщо ці прибори не піддаються ремонту, спробуйте продати на деталі або викиньте. Не зберігайте на кухні невикористовувані речі.

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11. Чайні пакетики

Не варто залишати використані пакети чаю на стільниці, біля раковини або в чашці. Або викидайте їх, або використовуйте спеціальну керамічну підставку. Це виглядає більш естетично.

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12. Техніка на підвіконні

Не варто ставити на підвіконня мікрохвильовку, кавоварку, тостер чи будь-яку іншу техніку. По-перше, це не естетично, по-друге, це загрожує вашим приладам. Від перепаду температур на техніці може утворюватися конденсат. Таке явище рано чи пізно виведе з ладу будь-який електроприлад.

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13. Розкидані губки та ганчірки для миття посуду

У наш час можна придбати будь-що. Річ, в якій можна "заховати" губки, зовсім недорога. Придбайте її – і ви додасте трішки краси біля вашого умивальника.

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14. Баночки для мийних засобів

Миття посуду неможливе без використання мийних засобів. Досить використовувати неестетичну місткість. Придбайте спеціальну баночку, яка гарно "впишеться" у ваш інтер'єр.

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