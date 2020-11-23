Підтримувати порядок у квартирі – це важка та безперервна робота у кожній кімнаті. Попри це, кожен куточок у нашій оселі періодично захаращується, а все акуратно поскладати "руки не доходять".

Саме тому Ідеї 24 зібрали для вас корисні лайфхаки, завдяки яким ви з легкістю зможете навести порядки у всіх кімнатах.

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1. Складіть список

Перш ніж взятися за роботу, обов'язково складіть список, що саме потрібно зробити і де наразі точно потрібно поскладати.

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2. Перетворіть свою шухляду із "мотлохом" у багатофункціональне місце

У вас точно може бути шухляда, в якій зберігається величезна кількість різноманітних речей. Посортуйте їх, акуратно складіть і розподіліть у потрібні місця.

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3. Впорядкуйте свої спеції

Під час приготування різних страв досить часто складно знайти ті спеції, які потрібні. Особливо, якщо ви маєте великий запас смакових додатків. Усі спеції потрібно поскладати по так званих категоріях, а потім відправити в спеціальний органайзер, придбаний у магазині або зроблений своїми руками.

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4. Створіть "прибиральну" полицю або ящик

Для цього варто розмістити усі прибиральні засоби в одному місці. Або звільніть для цього цілу полицю, або придбайте спеціальний ящик.

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5. Додаткове сховище на дверях

Якщо у вас в кутку якоїсь кімнати або на стільці довгий час накопичувалися якісь речі (наприклад, сумочки, кепки чи інші головні убори), ви можете розмістити їх на дверях. Особливо це актуально для власників маленької квартири.

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6. "Зробити пізніше"

Не обов'язково виконувати всю роботу по дому за один день. Ви можете відкласти деякі справи на пізніше. Як правило, це може стосуватися сортування шкарпеток, документів тощо.

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7. Складання по кольору

Якщо ви перфекціоніст, ви можете складати та розвішувати одяг за кольорами. Це виглядає дуже красиво, але займає трохи більше часу, ніж звичайне складання.

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8. Скринька спогадів

Якщо ви любите зберігати речі, які нагадують вам про певні події, обов'язково створіть скриньку з такими листами, подарунками, квитками, листівками та ін. Скриньку можете придбати або створити самостійно. Особливо класно, якщо вона матиме цікавий дизайн і вдало "впишеться" у ваш інтер'єр.

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9. Розділювачі для шухляд

Можна створити самостійно або купити такі "перегородки" у будь-якому магазині. Дуже зручно у випадках, коли потрібно знайти конкретні речі.

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10. Гачки

Для того, щоб вмістити всі речі, які не поміщаються в шафі, а особливо верхній одяг та сумки, можна прикріпити вішалку з гачками. Ця річ може бути сучасною і підходити до інших ваших меблів.

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11. Коробки

Усе взуття не повинно бути розкиданим при вході. Використайте акуратні прості одноколірні коробки, які не лише доповнять ваш інтер'єр, а й дозволять позбутися проблеми із перемішеним взуттям.

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12. Прикраси

Для ювелірних прикрас або біжутерії має бути спеціальна шкатулка. Якщо вам це непотрібно, радимо використати мінігачки, які можна розмістити в шафі чи комоді.

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13. Контейнери для кабелів

У вас точно вдома є різні комп'ютерні кабелі, флешки, зарядні пристрої тощо. Складіть їх у будь-які контейнери. Це значно повпливає на естетику та вигляд у шухляді, тумбі чи шафі.

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14. Сезонний одяг

Як правило, на полицях в шафі є одяг усіх сезонів. Ми радимо вам залишити лише одяг для відповідної пори року. Інші речі краще скласти на окремі полиці. Таким чином, вам не доведеться перескладувати увесь одяг. Ви дбатимете лише про сезонні речі.

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15. Речі для хобі

Створіть улюблений куточок і розмістіть там все, що вам потрібно для хобі. Це може бути стіл із шухлядами, стелаж, оригінальні полиці тощо.

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16. Різноманітний декор

Якщо ви зберігайте різні декоративні елементи (стрічки, ґудзики, обгортковий папір та інше), розділіть речі на певні категорії і поскладайте в різні контейнери.

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17. Порядок у коморі

Для зручності та практичності у коморі найкраще використовувати модульний органайзер. Це допомагає розподілити всі речі в потрібному порядку і, що не менш важливо, уникати захаращування комори.

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18. Позбудьтеся пакетиків

Краще не використовуйте одноразові пакетики для зберігання ліків чи сухого корму для тварин. Рекомендуємо для цього обрати привабливі контейнери.

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19. Косметика

Упорядкуйте свою косметику. Поділіть на категорії, акуратно поскладайте. А для пензликів для макіяжу можете використати будь-які склянки чи банки. За бажанням їх можна задекорувати.

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20. Дитячі іграшки

Якщо у вас є діти, то ви точно знаєте, що таке розкидані іграшки. Для таких речей використовуйте прикольні дитячі контейнери. Це естетично, зручно та практично.

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